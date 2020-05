BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Spekulationen um Mohammed Kudus, Klartext vor dem Derby von Marco Reus

Mohammed Kudus soll ins Dortmunder Visier geraten sein und Marco Reus sieht die Bundesligaspieler nicht als "Laborratten". Alle BVB-News am Samstag.

Das Warten hat für den BVB ein Ende: Die Saison in der wird nach der Corona-Zwangspause fortgesetzt und trifft am 26. Spieltag gleich auf den ungeliebten Nachbarn Schalke 04.

Im Vorfeld des Revierderbys spricht der noch verletzte Kapitän Marco Reus über seine Erfahrungen in den letzten Wochen und die Erwartungen an den Neustart.

Spekulationen gibt es bei den Schwarz-Gelben um ein Interesse an Mohammed Kudus, ein hochinteressantes Talent, das aktuell noch in spielt.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Samstag auf einen Blick.

Schnappt sich der BVB Nordsjaelland-Talent Mohammed Kudus?

Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Top-Talent Mohammed Kudus vom FC Norsjaelland. Die belgische Zeitung Het Belang van Limburg schreibt, dass neben dem Pro-League-Klub gleich eine ganze Reihe weiterer namhafter Klubs scharf auf den 19-Jährigen sei – darunter eben auch der BVB.

Kudus, der bereits zwei Länderspiele für Ghana absolviert hat, ist ein ungewöhnlicher Teenager, spielt er doch noch nicht auf einer angestammten Position. Für Nordsjaelland kommt er mal im zentralen Mittelfeld und mal in der Sturmspitze zum Einsatz. In der laufenden Saison bringt es Kudus so auf zehn Tore und einen Assist in 22 Pflichtspielen.

Dies weckt Begehrlichkeiten und neben der Borussia und Genk sollen auch der , , Istanbul sowie Dortmunds Bundesligarivale ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Kudus steht in Dänemark noch bis 2021 unter Vertrag.

BVB-Kapitän Marco Reus: "Spieler sind keine Laborratten"

Vor dem Revierderby gegen Schalke 04 hat Marco Reus von Borussia Dortmund über den Bundesliga-Restart gesprochen. Dabei betonte der BVB-Kapitän, dass er sich nicht als Teil eines Experiments sehe.

"Das Virus hat unser Leben umgekrempelt. Die ganze Welt wurde und wird weiterhin herausgefordert", sagte Reus im Interview mit der spanischen Zeitung El Pais . Der Restart der Bundesliga sei deshalb noch keine Rückkehr zur Normalität. Der Offensivakteur betonte: "Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden. Wir alle müssen den Anweisungen der Politiker und Virologen verantwortungsvoll zuhören."

Dass die Bundesliga ihren Spielbetrieb mit Geisterspielen wiederaufnimmt ist dabei laut Reus "die einzige Möglichkeit". "Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren", erklärte der 30-Jährige. Trotz der besonderen Situation stehe jeder Klub vor der gleichen Herausforderung. Die Unterstützung der Gelben Wand werde der Mannschaft dennoch fehlen.

"Wir brauchen das sehr. Jeder, der einmal im Westfalenstadion war, weiß, welche Kräfte unsere Fans bei uns entfesseln können", sagte Reus. Die Rückkehr der Bundesliga als erste europäische Top-Liga wollte er derweil nicht als Testlauf sehe. Er stellte klar: "Spieler sind keine Laborratten, an denen Tests durchgeführt werden."

