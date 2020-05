News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Anderbrügge kritisiert Götze und Reus, U23-Coach Skibbe wohl vor dem Aus

Während Anderbrügge gegen Götze und Reus schießt, soll U23-Trainer Skibbe bei Borussia Dortmund vor dem Aus stehen. Alle BVB-News am Freitag.

bekommt es zum -Neustart am Samstag ausgerechnet mit Erzrivale Schalke 04 zu tun. Doch während der Wiederbeginn des Ligabetriebs derzeit alles überschattet, muss der BVB auch intern schwierige Entscheidungen treffen.

Dass Michael Skibbe dem Verein eine Straftat seines Schwagers verschwiegen haben soll, könnte ihn offenbar den Posten als designierter U23-Trainer kosten. Demnach sei das Verhältnis zu den Verantwortlichen inzwischen nachhaltig gestört.

Auf sportlicher Ebene ist dem BVB offenbar Altinordu-Talent Ravil Tagir ins Auge gestochen. Doch Konkurrenz gibt es nicht nur aus der Bundesliga. Zudem bemängelt Ingo Anderbrügge bei Marco Reus und Mario Götze mangelnde Einstellung.

Die DFL hat außerdem die Spieltage 27 bis 29 terminiert. Für das Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern gibt es somit einen konkreten Termin.

BVB - Ingo Anderbrügge kritisiert Mario Götze und Marco Reus: "Brennen nicht mehr"

Der frühere BVB- und Schalke-Profi Ingo Anderbrügge (56) hat vor dem Revierderby am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER ) Kritik an Marco Reus und Mario Götze geübt. Dabei monierte er vor allem ihre Einstellung und sieht in Shootingstar Erling Haaland ein Vorbild.

"Erling Haaland ist ein Beispiel für jemanden, dem sein Beruf unheimlich viel Freude bereitet. Seine Körpersprache spricht Bände. Da kann sich der eine oder andere noch etwas abgucken", sagte der 56-Jährige, der insgesamt 15 Jahre für den BVB (1984-1988) und Schalke 04 (1988-1999) aktiv war, im Interview mit sport.de .

Auch die gestandenen Dortmunder Profis könnten sich in dieser Beziehung den jungen Norweger durchaus zum Vorbild nehmen: "Marco Reus und Mario Götze sind super Fußballer. Aber sie geben mir seit einer gewissen Zeit nicht mehr das Gefühl, dass sie richtig brennen - um nur zwei Beispiele zu nennen." Anderbrügge führte aus: "Teilweise singen die Führungsspieler des DFB-Teams die Nationalhymne nicht mit. Diese Spieler können meiner Meinung nach gleich zu Hause bleiben."

BVB steigt wohl ins Rennen um Altinordu-Talent Ravil Tagir ein

Borussia Dortmund befasst sich offenbar mit einem der größten Abwehrtalente des türkischen Fußballs. Wie Hurriyet berichtet, soll der BVB Interesse an Ravil Tagir von Altinordu Izmir bekunden. Mit soll sich zudem ein weiterer Bundesligist mit dem 17-Jährigen auseinandersetzen.

Doch auch im Ausland ist der Innenverteidiger begehrt. , beide Vereine aus Manchester sowie der sollen ebenfalls die Fühler nach Tagir ausgestreckt haben. Ein möglicher Transfer wäre jedoch nicht vor dessen 18. Geburtstag am 6. Mai 2021 möglich.

Im letzten Jahr debütierte der Abwehrspieler bereits für die türkische U21-Nationalmannschaft, bei Altinordu steht Tagir noch bis 2022 unter Vertrag.

U23-Coach Michael Skibbe bei Borussia Dortmund vor Aus?

Der designierte U23-Trainer Michael Skibbe steht bei Borussia Dortmund angeblich kurz vor dem Aus. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten sei das Verhältnis zwischen Skibbe (54) und den Verantwortlichen des BVB nachhaltig gestört, nachdem es intern schon länger Kritik am derzeitigen U19-Trainer und Chef aller Nachwuchsteams gegeben haben soll.

Der Grund: Skibbe, der noch mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet ist, soll den Verein nicht über eine schwere Straftat seines Schwagers informiert haben. Dieser wurde wegen Vergewaltigung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Skibbe habe den BVB weder über die Anklage noch die Verurteilung in Kenntnis gesetzt.

Die Ruhr Nachrichten berichten, dass der BVB von der Situation um Skibbe "völlig unvorbereitet" getroffen worden wäre. An eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit sei deshalb nicht zu denken. Skibbe wurde erst Anfang des Monats im Tausch mit Mike Tullberg zum U23-Trainer der Borussia befördert.

Bundesliga: BVB trifft am 26. Mai auf den FC Bayern

Die DFL hat die Ansetzungen der Spieltage 27 bis 29 bekannt gegeben. Zum Auftakt des 28. Spieltags trifft der derzeitige Tabellenzweite Borussia Dortmund im heimischen Stadion auf den FC Bayern. Die Partie findet am Dienstag, 26. Mai, um 18.30 Uhr statt.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 30 bis 32 wird die DFL ebenso erst in den kommenden Wochen bekannt geben wie die Terminierung des Nachholspiels zwischen und .