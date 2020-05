BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Verletzungssorgen vor dem Derby, Rashica einigt sich mit Klub

Am Wochenende muss Borussia Dortmund im Derby gegen Schalke ran, im Vorfeld fehlen einige Spieler im Training. Alles zum BVB.

Am kommenden Wochenende ist es so weit - die kehrt zurück. Auf wartet zu Beginn direkt das prestigeträchtige Revierderby gegen den , welches am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden wird.

Beim Training des BVB fehlen im Vorfeld jedoch einige Spieler. Zwei Stammkräfte fallen sicher aus, hinter weiteren wichtigen Akteuren stehen Fragezeichen.

Außerdem: Milot Rashica wechselt voraussichtlich nicht nach Dortmund. Der Kosovare hat eine Einigung mit einem Konkurrenten erzielt. Kommt stattdessen ein Brasilianer?

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB - News: Verletzungssorgen in Dortmund vor Revier-Derby gegen Schalke

Am kommenden Samstag geht die Bundesliga weiter und für den BVB wird es im Signal Iduna Park gleich richtig ernst: Erzrivale Schalke 04 ist zu Gast.

Doch bei aller Euphorie sieht sich der BVB einem größeren Lazarett gegenüber. Zahlreiche Spieler drohen auszufallen oder werden sicher fehlen.

Kapitän Marco Reus (30) und Abwehrmann Dan-Axel Zagadou (20) fallen definitiv aus. Zudem laborieren Axel Witsel (31) und Emre Can (26) an muskulären Problemen, während Thomas Delaney (28) nach Sprunggelenks- und Knieverletzungen wohl wieder spielen kann.

Zusätzlich stehen auch noch Fragezeichen hinter Jadon Sancho und Manuel Ajanji (24). Damit aber nicht genug, denn laut kicker trainierten Mario Götze (27), Marcel Schmelzer (32) und Achraf Hakiimi (21) zuletzt nur eingeschränkt.

BVB geht leer aus: mit Werder Bremens Milot Rashica offenbar einig

Bundesligist RB Leipzig und Angreifer Milot Rashica von Werder Bremen haben sich angeblich auf einen Transfer geeinigt . Das berichtet die Bild . Der Offensivspieler wurde immer wieder auch bei Borussia Dortmund gehandelt.

Einzig die Ablösesumme ist dem Bericht zufolge noch nicht geklärt. Laut Sport Bild besitzt der 23-Jährige zwei Ausstiegsklauseln in seinem bis 2022 laufenden Vertrag bei Werder. Im Falle des Bremer Klassenerhalts müsste RB demnach 38 Millionen Euro für die Dienste des Kosovaren auf den Tisch legen. Steigen die Grün-Weißen jedoch ab, wäre Rashica bereits für 15 Millionen Euro zu haben.

BVB mit Interesse an Gerson - Vater bestätigt Kontakt

Bundesligist Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Mittelfeldspieler Gerson , der aktuell bei Flamengo in seiner Heimat spielt. Sein Vater bestätigte in einem Interview das Interesse des BVB sowie anderer europäischer Top-Klubs.

BVB - News: Michael Zorc dämmt Transferhoffnungen für den Sommer

Die Corona-Krise sorgt auch beim BVB für einen ungewissen Sommer. Manager Michael Zorc (57), der eigenen Angaben zufolge fast täglich im Büro weilte und dabei "an langfristigen Themen und vorbereitenden Tätigkeiten für Tag X" arbeitete, wie er den Ruhr Nachrichten verriet, sieht eine Transferoffensive im Sommer eher pessimistisch.

"Man muss keine große Fantasie haben, um vorauszusagen, dass 2020 kein Boom-Jahr auf dem Transfermarkt wird", sagte Zorc und fuhr fort: "Entscheidend dürfte auch sein, ob und falls ja wie und wann es in den großen Ligen weitergehen kann. Die Transferperiode wird ohnehin sicher leicht nach hinten rutschen."

Zorc betonte zwar auch, dass es "im Fußball keinen Grund zu jammern" gebe, schloss größere Transfers im kommenden Transferfenster aus BVB-Sicht im Grunde aber aus: "Natürlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um transfertechnisch ins wirtschaftliche Risiko zu gehen." Das Ziel sei es daher, sich zunächst auf den eigenen Nachwuchs zu konzentrieren, ein Beispiel dafür sei Giovanni Reyna.

BVB offenbar an Atalantas Robin Gosens interessiert

Borussia Dortmund hat angeblich seine Fühler nach Linksverteidiger Robin Gosens von ausgestreckt. Das berichtet die italienische Tageszeitung Libero.

Aus der Bundesliga sollen neben dem BVB auch Rivale Schalke 04 sowie am 25-Jährigen interessiert sein. Darüber hinaus wurde der gebürtige Emmericher zuletzt mit dem in Verbindung gebracht.

Gosens, der in Bergamo noch bis 2022 unter Vertrag steht, hatte jüngst selbst einen Wechsel in die deutsche Beletage nicht ausgeschlossen.