Bald wird in der Bundesliga wieder gespielt. GOAL verrät Euch, wann es in der Saison 2023/24 Englische Wochen gibt.

Die Bundesliga steckt noch in der Sommerpause. Viele Klubs befinden sich mitten schon in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24, die am 18. August mit dem Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Meister FC Bayern München beginnt.

Die DFL hat bereits den Spielplan für die Saison 2023/24 verkündet. Das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern ist für den 10. Spieltag angesetzt und wird am Wochenende vom 3. bis 5. November ausgetragen.

Die Saison 2023/24 beginnt Mitte August. In diesem Artikel verraten wir Euch, wann die Englischen Wochen stattfinden.

Bundesliga Spielplan 2023/24: Wann finden die Englischen Wochen statt?

Man mag es kaum glauben, aber in der Saison vor der Heim-EM gibt es nur eine Englische Woche. Es wird also nur an einem Spieltag nicht an einem Freitag, Samstag oder Sonntag gespielt.

Es handelt sich um den 16. Spieltag, der zugleich der letzte in diesem Jahr (2023) ist. Am Dienstag, 19. Dezember, und am Mittwoch, 20. Dezember, finden dessen neun Spiele statt. Danach geht es bis zum 12. Januar in eine kurze Winterpause.

Bundesliga Spielplan 2023/24: Die Spiele in der einzigen Englischen Woche

19./20. Dezember Borussia Dortmund - Mainz 05 19./20. Dezember Union Berlin - 1. FC Köln 19./20. Dezember Bayer Leverkusen - VfL Bochum 19./20. Dezember Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 19./20. Dezember VfL Wolfsburg - Bayern München 19./20. Dezember TSG Hoffenheim - Darmstadt 98 19./20. Dezember VfB Stuttgart - FC Augsburg 19./20. Dezember Heidenheim - SC Freiburg 19./20. Dezember Werder Bremen - RB Leipzig

