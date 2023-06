Bundesliga, Spielplan wird veröffentlicht: Wann beginnt die Saison 2023/24? Start, Daten, Termine zur neuen Spielzeit

Einige Wochen sind seit dem spektakulären Finish der Vorsaison vergangen. Wann geht die Bundesliga nach der Sommerpause wieder los?

Wir stecken mitten in der Sommerpause. Seit einigen Wochen ist die Saison in der Bundesliga beendet. Und nach dem irren letzten Spieltag, an dem der FC Bayern dem BVB die Meisterschale noch entriss, beginnt es langsam wieder zu kribbeln. Da passt es gut, dass dieser Tage der Spielplan für die kommende Saison enthüllt wird.

Der Rahmenkalender für die Spielzeit vor der EM in Deutschland steht bereits, bei der Enthüllung des Spielplans geht es nun darum, welche Klubs an welchen Spieltagen aufeinandertreffen.

In diesem Artikel liefern wir die wichtigsten Informationen zur Bekanntgabe des Spielplans der Bundesligasaison 2023/24. Außerdem gibt es die Daten zum Eröffnungsspiel, der Winterpause und dem letzten Spieltag.

Wann beginnt die neue Saison in der Bundesliga?

Wie die DFL Ende 2022 bei der Vorstellung ihres Rahmenterminkalenders verkündete, startet die Saison 2023/24 in der Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel am 18. August 2023.

Diese erste Partie bestreitet traditionell der Meister der Vorsaison, also der FC Bayern. Der Gegner ist noch nicht bekannt und wird verkündet, wenn die DFL ihren Spielplan komplett vorstellt.

Bereits vor dem ersten Spieltag steigen traditionell die Partien der ersten Runde im DFB-Pokal. Diese sind für den Zeitraum 11. bis 14. August angesetzt. Ebenfalls an jenem Wochenende empfängt der FC Bayern Pokalsieger RB Leipzig in der Allianz Arena zum DFL-Supercup. Die beiden Top-Klubs tragen entsprechend Ende September (26./27.) ihre Partien der ersten Pokalrunde aus.

Die Daten zum Saisonstart im Überblick:

Wettbewerb Datum Bundesliga, 1. Spieltag 18. - 20. August DFB-Pokal, 1. Runde 11. - 14. August DFL-Supercup 12. August

Wann verkündet die DFL den Spielplan der Bundesliga für die Saison 2023/24?

Die DFL verkündet den Spielplan für die neue Saison in der Bundesliga am Freitag, 30. Juni 2023. Dann wird das Geheimnis gelüftet, mit welchen Paarungen die Spielzeit eröffnet wird. Auch die Begegnungen der restlichen 33 Spieltage werden dann veröffentlicht.

Getty

Wann endet die Bundesliga-Saison 2023/24?

Die Saison 2023/24 endet am 18. Mai 2024. An jenem Tag steigt der letzte Spieltag. Spätestens dann wissen wir, wer neuer Deutscher Meister ist.

Nach dem Saisonende stehen noch die Relegationsspiele auf dem Programm. Sie werden am 23. und 27. Mai 2024 ausgetragen.

Wann ist die Winterpause in der Bundesliga-Saison 2023/24?

Die Winterpause der neuen Spielzeit, die deutlich kürzer ausfällt als im WM-Jahr 2022, beginnt im Anschluss an den 16. Spieltag, der am 19. und 20. Dezember ausgetragen wird.

Am 12. Januar 2024 wird der Spielbetrieb mit dem 17. Spieltag wieder aufgenommen.

Die 18 Bundesliga-Vereine der Saison 2023/24