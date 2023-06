Bayern gegen Dortmund – es ist das mit Abstand brisanteste Spiel im deutschen Fußball. Wann kommt es wieder zu diesem Duell?

Der FC Bayern und der BVB lieferten sich in der Saison 2022/23 ein dramatisches Duell um den Meistertitel in der Bundesliga. Am 34. Spieltag überholten die Münchener Borussia Dortmund noch und krönten sich erneut zum Primus im deutschen Oberhaus.

Bis zur neuen Spielzeit ist es noch eine Weile hin, aber mit der Veröffentlichung des Spielplans für die Saison 2023/24 stellt sich auch die Frage, wann sich Bayern und der BVB das nächste Mal gegenüberstehen.

GOAL geht dieser Frage nach.

Bundesliga, Saison 2023/24: Wann spielt der FC Bayern gegen den BVB?

Noch lässt sich diese Frage nicht beantworten. Erst am Freitag, den 30. Juni 2023, herrscht Klarheit. Dann verkündet die DFL den kompletten Spielplan der Saison 2023/24. Dann wird auch fix sein, an welchen Spieltagen sich die beiden besten deutschen Vereine der letzten Jahre in der Liga gegenüber stehen.

Die Bayern, das weiß man, bestreiten als Titelverteidiger das Eröffnungsspiel in der Allianz Arena. Dass dann direkt die Dortmunder nach München reisen, ist allerdings unwahrscheinlich. In den vergangenen Jahren kreuzten FCB und BVB jeweils Mitte der Halbserien die Klingen.

In der letzten Saison beispielsweise stieg das Hinspiel am 8. Oktober im Dortmunder Signal Iduna Park. Jene Partie des 9. Spieltags endete mit einem 2:2. Das Rückspiel in der bayerischen Landeshauptstadt wurde am 1. April ausgetragen. Die Gastgeber gewannen die Begegnung des 26. Spieltags mit 4:2.

FC Bayern gegen den BVB: Die letzten Spiele in der Bundesliga

Saison Hinspiel Rückspiel 2022/23 BVB vs. FCB 2:2 (9. Spieltag) FCB vs. BVB 4:2 (26. Spieltag) 2021/22 BVB vs. FCB 2:3 (14. Spieltag) FCB vs. BVB 3:1 (31. Spieltag) 2020/21 BVB vs. FCB 2:3 (7. Spieltag) FCB vs. BVB 4:2 (24. Spieltag) 2019/20 FCB vs. BVB (11. Spieltag) BVB vs. FCB 0:1 (28. Spieltag) 2018/19 BVB vs. FCB 3:2 (11. Spieltag) FCB vs. BVB 5:0 (28. Spieltag)

Bundesliga, Saison 2023/24: Wann wird der Spielplan veröffentlicht?

Wie bereits oben geschrieben, teilt die DFL am 30. Juni 2023 mit, wie der Spielplan aussieht. Während die Paarungen noch geheim sind, stehen die wichtigsten Termine schon fest. Sie wurden Ende 2022 mit der Veröffentlichung des Rahmenterminkalenders bekannt gegeben. So startet die Saison 2023/24 in der Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel am 18. August 2023.

Die Saison 2023/24 endet am 18. Mai 2024. An jenem Tag steigt der letzte Spieltag. Spätestens dann wissen wir, wer neuer Deutscher Meister ist.

Nach dem Saisonende stehen noch die Relegationsspiele auf dem Programm. Sie werden am 23. und 27. Mai 2024 ausgetragen.

Die Winterpause der neuen Spielzeit, die deutlich kürzer ausfällt als im WM-Jahr 2022, beginnt im Anschluss an den 16. Spieltag, der am 19. und 20. Dezember ausgetragen wird.

Am 12. Januar 2024 wird der Spielbetrieb mit dem 17. Spieltag wieder aufgenommen.

Bundesliga, Saison 2023/24: Die wichtigsten Termine