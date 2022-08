Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung – die Übertragung der Bundesliga

Heute steigt in der Bundesliga das Spiel Borussia Mönchengladbach vs Hertha BSC. So wird es übertragen.

Am Freitag um 20.30 Uhr eröffnet das Kräftemessen Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC den 3. Spieltag in der Bundesliga. Hiermit treffen der 4. und der 13. der Tabelle aufeinander.

Beide Mannschaften gingen mit neuen Cheftrainern in die Saison. Borussia Mönchengladbach feierte zunächst einen Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim. Danach kamen die von Daniel Farke betreuten Fohlen am Samstag nicht über ein Unentschieden bei Schalke 04 hinaus. Hertha BSC verlor am 1. Spieltag das Stadtderby bei der Union. Eine Woche später punktete die Elf von Sandro Schwarz mit einem Remis zu Hause gegen Eintracht Frankfurt erstmals.

Heute findet in der Bundesliga das Aufeinandertreffen Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC statt. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung aus dem Borussia-Park im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC heute live sehen: Die Eckdaten des Spiels in der Bundesliga auf einem Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC Datum: Freitag, 19. August 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Stadion im Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei DAZN

Das Spiel zwischen den Fohlen und der Alten Dame steigt an einem Freitag. Überdies findet es nicht in der 1., in der 17. oder in der 18. Runde statt. Deshalb hält DAZN die Exklusivrechte am Match im Borussia-Park. Das bedeutet, dass Ihr für die Ausstrahlung der Partie Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC ein Abo benötigt. Hierbei stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Diese kosten monatlich respektive 24,99 Euro und 29,99 Euro. Doch hier könnt Ihr Euch genauer zum Streaming-Anbieter informieren:

Der Abschluss erfolgt in Windeseile. Wenn ein Smart-TV besitzt, müsst Ihr Euch anschließend ausschließlich um die Installation der Gratis-App kümmern. Zudem könnt Ihr Euren Fernseher beispielsweise mit einem Notebook oder PC verbinden. Hierfür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur heutigen Übertragung:

Übertragungsbeginn: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter vor Ort: Tom Kirsten

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Ihr könnt das gesamte Programm von DAZN genauso gut via LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich einen geeigneten Internetzugang. Wenn Ihr diese Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr Euch die Partie Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC von überall aus anschauen. Das gelingt Euch ebenso per Smartphone und Tablet.

Zu Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Hiermit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Vorkommnissen in der Partie Mönchengladbach - Hertha BSC. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC

Überdies zeigt Euch DAZN seinen Abonnenten ab Samstag um 17.30 Uhr in seiner Highlight-Show etwa die Höhepunkte des Spiels im Borussia-Park. Doch Ihr könnt Euch die besten Szenen auch ohne Vertrag ansehen. Denn: Eine Stunde später, um 18.30 Uhr, startet in der ARD die Sportschau. Danach läuft ab 23.00 Uhr das aktuelle Sportstudio im ZDF. Beide öffentlich-rechtlichen Sender stellen Euch zusätzlich auf ihren Webseiten Live-Streams zur Verfügung.

So wird Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC im TV und im LIVE-STREAM übertragen