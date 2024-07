Alice Kopp

SEO-Journalistin

Alice ist Halbitalienerin und erlebte die Weltmeisterschaft 1990 hautnah mit. Das entfachte ihre Begeisterung für den Fußball. Erste journalistische Erfahrungen sammelte sie durch ein Projekt der Süddeutschen Zeitung und eine Mitarbeit bei den Kinderseiten der österreichischen Tageszeitung Kurier. Während des Studiums schrieb sie für den damaligen österreichischen Bundesligisten Admira, für Sportnet.at (später die österreichische Ausgabe von SPOX) und für die italienische Version von GOAL. Zu dieser Zeit stand Giovanni Trapattoni bei RB Salzburg an der Seitenlinie und Alice durfte sich mit dem italienischen Star-Trainer austauschen. Später entdeckte sie ihre Vorliebe für Wett-Tipps zu Fußball, Volleyball und Beachvolleyball sowie für weiteren Sportwetten-Content wie Buchmacher-Profile und Wettanbieter-News. Ihre langjährige Erfahrung in diesem Bereich bringt Alice seit 2021 bei www.wettanbieter-check.com ein. Zusätzlich verfasst sie VIP-Tipps für www.tippinsider.com und www.sportwette.net. Ferner eignete sich Alice immer mehr SEO-Praktiken an. Diese münzt sie seit 2021 ebenso für die deutsche Ausgabe von GOAL um.