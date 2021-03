BVB, News und Gerüchte: En-Nesyri als Haaland-Nachfolger gehandelt, Bangen um Sancho und Guerreiro - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Erling Haaland ist erst ein Jahr beim BVB, doch er hat sich schon einen Namen gemacht. Jetzt wird bereits ein Nachfolger gehandelt. Die News zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB, Gerücht: En-Nesyri bei Dortmund als Haaland-Nachfolger im Gespräch

Der BVB bereitet sich angeblich bereits auf die Zeit nach Erling Haaland vor. Angeblich fürchten die Borussen, dass der Norweger spätestens 2022 den Klub verlassen wird - und sie sind deshalb schon auf der Suche nach einem Nachfolger.

Ein Kandidat soll dabei laut Eurosport Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla sein. Der 23-jährige Stürmer aus Marokko hat in dieser Saison bereits 17 Tore in 36 Pflichtspielen für die Andalusier erzielt. In Sevilla läuft sein Vertrag noch bis 2025.



BVB, News: Bangen um angeschlagene Guerreiro und Sancho

Borussia Dortmund bangt vor dem Liga-Kracher bei den Bayern am Samstag um Raphael Guerreiro und Jadon Sancho .

Guerreiro musste mit einer Wadenverletzung bereits nach fünf Minuten im Pokalspiel in Gladbach ausgewechselt werden. Sancho erzielte in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer für die Schwarz-Gelben, ging dann aber ebenfalls vorzeitig vom Platz.



BVB: Haaland kann sich wohl nur Wechsel zu sechs Klubs vorstellen

Erling Haaland hat bei seinem nächsten Karriereschritt angeblich genaue Vorstellungen . Nach Angaben der Sport Bild kommen für den Norweger bei einem Abschied vom BVB nur sechs Vereine als neuer Arbeitgeber in Frage.

Dem Bericht zufolge sind das Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool und Juventus Turin.



BVB, News: Auf Hitz ist Verlass - die Erkenntnisse aus dem Gladbach-Spiel

Knapp war es, doch am Ende setzte sich der BVB im Pokal-Viertelfinale in Gladbach mit 1:0 durch. Dabei zeigte Torhüter Marwin Hitz, die neue Nummer eins der Borussen, in einer Szene, was er drauf hat.

BVB, News: Watzke regt sich über Nachspielzeit gegen Gladbach auf

Die Fernsehzuschauer bekamen am Dienstag einen wütenden BVB-Boss Hans-Joachim Watzke präsentiert. Auf der Tribüne regte er sich kurz vor Schluss mächtig auf, wobei zunächst nicht klar war, was der Grund für seinen Wutausbruch war.

Nach Angaben der Sport Bild ging es um die Länge der Nachspielzeit, die Schiedsrichter Sascha Stegemann zunächst mit fünf Minuten angegeben hatte. Der Referee ließ allerdings auch in der Nachspielzeit noch einmal nachspielen, sodass Gladbach nach rund sechseinhalb Minuten der Extra-Zeit noch zu einer Großchance durch Stefan Lainer kam.



