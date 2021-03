BVB, News und Gerüchte: Transferspekulation um Maxence Lacroix, Terzic lässt Torwartfrage offen

Maxence Lacroix könnte die BVB-Abwehr verstärken und wer am Dienstagabend im Tor steht, bleibt offen. Die News zu Borussia Dortmund.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Dienstag.

BVB, Transfers: Maxence Lacroix soll ein Kandidat sein

Borussia Dortmund will sich für die kommende Spielzeit offenbar in der Verteidigung verstärken. Wie Sky berichtet, zeige der BVB Interesse an Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg. Demnache habe die Borussia den Innenverteidiger, der noch bis 2024 an den VfL gebunden ist, "auf dem Zettel".

Der 20-jährige Franzose spielt eine überragende Debütsaison beim derzeit Drittplatzierten der Bundesliga und hat mit seinen Leistungen großen Anteil an der stabilen Defensive der Wölfe (nur 19 Gegentore, Ligabestwert). Vor der laufenden Spielzeit kam der zweifache U20-Nationalspieler für fünf Millionen Euro vom FC Sochaux.

Dem BVB hingegen mangelt es in der Innenverteidigung an Alternativen: Neben den in der Regel gesetzten Mats Hummels und Manuel Akanji steht lediglich Dan-Axel Zagadou als gelernter Verteidiger bereit. Dieser schlägt sich jedoch immer wieder mit Verletzungen herum. Deshalb musste auch Emre Can bereits mehrfach aushelfen.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hatte Lacroix bereits im Januar als Neuzugang in Dortmund ins Gespräch gebracht. Damals sagte VfL-Sportchef Jörg Schmadtke dem Sportbuzzer: "Wenn Didi Hamann einen unserer Spieler als Kandidaten für Dortmund sieht und nicht den eines anderen Klubs, dann ist das doch erst einmal gut für uns."

Lacroix hat wohl keine Möglichkeit, den Verein durch eine Hintertür zu verlassen. "Es hat keiner eine Ausstiegsklausel", so Schmadtke, der allerdings erklärte: "Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von Vornherein sagen: Da geht nichts. Aber das gilt ja für alle Vereine, sogar für die Bayern."

BVB im Pokal gegen Gladbach: Alles zur Übertragung

Es ist wieder Zeit für den Pokal: Borussia Mönchengladbach empfängt am Dienstagabend Borussia Dortmund! Los geht es im Borussia-Park in Mönchengladbach um 20.45 Uhr.

Vor wenigen Wochen erst gab es die gleiche Partie in der Bundesliga: Am 22. Januar stieg das Borussen-Duell ebenfalls im Borussia-Park, damals konnte sich die Heimmannschaft eindrucksvoll mit 4:2 durchsetzen.

⚡️ Starten diese elf Schwarzgelben im Borussen-Duell? pic.twitter.com/TyH0S0VasD — Borussia Dortmund (@BVB) March 1, 2021

BVB, News: Terzic lässt Torwartfrage vor Pokalspiel gegen Gladbach offen

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat die Torwartfrage vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach offen gelassen. "Ich werde diese Frage nicht heute beantworten", sagte Terzic am Montag.

Roman Bürki hatte zuletzt seinen Stammplatz verloren. Nach seiner Schulterverletzung kehrte der Schweizer am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld (3:0) zwar in den Kader zurück, im Tor stand aber sein Landsmann Marwin Hitz.

Terzic hatte erklärt, dass er sich in den nächsten Wochen auf eine Nummer eins nicht festlegen wolle.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 02. März, 20.45 Uhr DFB-Pokal, Viertelfinale Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund 06. März, 18.30 Uhr Bundesliga, 24. Spieltag FC Bayern München vs. Borussia Dortmund 09. März, 21.00 Uhr Champions League, Achtelfinal-Rückspiel Borussia Dortmund vs. FC Sevilla (Hinspiel: 3:2) 13. März, 18.30 Uhr Bundesliga, 25. Spieltag Borussia Dortmund vs. Hertha BSC 20. März, 15.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund

BVB, News: Sebastian Kehl wird Nachfolger von Michael Zorc

Michael Zorc hat bestätigt, dass Sebastian Kehl sein Nachfolger als Sportdirektor bei Borussia Dortmund wird. "Das ist für mich keine Überraschung. Sebastian und ich arbeiten sehr eng, gut und vertrauensvoll zusammen. Er sammelt gerade Erfahrungswerte und hat natürlich eigene Ideen. Er bringt sehr viel mit, um diese Position auszufüllen", sagte Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER).

Am Sonntagabend hatten verschiedene Medien berichtet, dass Kehl im Sommer 2022 die Nachfolge von Zorc antreten werde. Eine offizielle Mitteilung des Vereins gab es bisher nicht. Der 41-jährige Kehl ist derzeit Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB.