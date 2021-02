Alle News und Informationen zum BVB nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld am Samstag. Die aktuellsten Neuigkeiten und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Der langjährige Stammtorhüter Roman Bürki hat seinen Status als Nummer eins beim BVB zunächst verloren. Obwohl der Schweizer nach überstandener Verletzung für das Spiel gegen Arminia Bielefeld wieder einsatzbereit war, vertraute Trainer Edin Terzic auf Bürkis Landsmann Marwin Hitz zwischen den Pfosten. Die Entscheidung müsse aber nicht bis Saisonende Bestand haben. "Ich werde mich jetzt definitiv nicht bis Mai festlegen. Wir wollen eine Leistungskultur und wollen uns das immer offenhalten", sagte Trainer Edin Terzic vor der Partie bei Sky.

Auch ohne Bürki gelang dem BVB zuletzt die Trendwende, das souveräne 3:0 gegen Bielefeld war der dritte Pflichtspielsieg in Folge. Dennoch gab es zuletzt mehrere Gerüchte um mögliche Neuzugänge auf der Torhüterposition. RB Leipzigs Peter Gulacsi geisterte ebenso durch Brackel wie die Namen Andre Onana, der jedoch noch bis Anfang nächsten Jahres wegen Dopings gesperrt ist, oder Lazio Roms Thomas Strakosha.

Im Sommer wird Marco Rose neuer Trainer beim BVB, sein Wechsel sorgte für einigen Wirbel. Dass er mit Borussia Mönchengladbach am Dienstag im DFB-Pokal ausgerechnet auf seinen neuen Klub trifft, macht die verzwickte Konstellation perfekt. Doch Rose sieht die aktuelle Situation nach eigener Aussage ganz entspannt.

"Es ist gar keine schwierige Konstellation für mich. Ich bin Trainer von Borussia Mönchengladbach, habe Ziele mit dem Verein und bin verantwortlich für den sportlichen Erfolg. Deswegen ist es null schwierig für mich", sagte Rose nach der 2:3-Niederlage am Samstagabend bei RB Leipzig zu Sky.

