Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Chelsea angeblich an Haaland und Sancho dran - der BVB heute

NEIL HALL/POOL/AFP via Getty Images

NEIL HALL/POOL/AFP via Getty Images

Trainer Tuchel bekommt von Chelsea ein fettes Budget für Transfers im Sommer. Geht er nun beim BVB einkaufen? Alle News und Gerüchte aus Dortmund.

Alle Nachrichten zum BVB am Samstag vor der Partie in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Die aktuellsten News und Gerüchte um Transfers und andere Themen bei Borussia Dortmund findet ihr hier.

Die Informationen zu den News der letzten Tage gibt es hier nochmal gesammelt für Euch:

BVB News: Geht Tuchel mit 260 Millionen bei Borussia Dortmund shoppen?

Trainer Thomas Tuchel darf im Sommer offenbar für viel Geld neue Stars zum FC Chelsea holen. Für Transfers soll der 47-Jährige laut Sport1 ein Budget von 260 Millionen Euro bekommen. Zu seinen Wunschspielern sollen dabei Jadon Sancho und Erling Haaland von seinem Ex-Klub, dem BVB, gehören.

Quelle: Getty Images

Der Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch möchte mit den Blues wieder an die Spitze der Premier League und soll dafür bereit sein, diesen Sommer wieder groß zu investieren. Mit dem Budget könnten die Londoner theoretisch sowohl einen Transfer von Sancho als auch von Haaland finanzieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide holen, ist jedoch gering.

Im Fokus von Tuchel soll vorangig der 20-Jährige Norweger stehen. Doch für das Sturm-Talent ist erst für den Sommer 2022 ein Ablöse von 75 Millionen festgeschrieben. In diesem Jahr könnte der BVB frei pokern bei dem Transfer. Erst ab 120 Millionen Euro sollen die Dortmunder zu einem Verkauf bereit sein. Eine ähnliche Summe forderten sie auch für Sancho im letzen Sommer. Dieser dürfte dieses Jahr etwas günstiger zu bekommen sein.

Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke kann einen Wechsel nicht ausschließen. "Ich schließe inmitten einer Pandemie mittlerweile gar nichts mehr aus".

BVB: Norwegischer Klub fordert WM-Boykott von Haaland und Co. wegen "Unwürdiger Arbeitsbedingungen"

Die Arbeitsbedingungen rund um den Stadienbau für die WM in Katar sorgen für Aufsehen. Norwegische Klubs fordern nun einen Boykott ihrer Auswahl.

Der norwegische Erstligist Tromsö IL hat die Nationalmannschaft um Jungstar Erling Haaland zu einem Boykott der WM 2022 in Katar aufgerufen. "Es ist an der Zeit, Stopp zu sagen", betonte Klubchef Öyvind Alapnes angesichts der "unwürdigen Arbeitsbedingungen" beim Bau der WM-Arenen im Wüstenstaat. Der bisherige Weg des Dialogs habe "zu nichts geführt", ergänzte Ex-Nationalspieler Tom Högli.



Quelle: Getty Images

In Strömsgodset IF hat sich dem Vorstoß schon ein weiterer Erstligist angeschlossen. Auch Rekordmeister Rosenborg Trondheim, Stabaek IF sowie Odds BK wollen diesen Schritt diskutieren. Der Verband (NFF) hält jedoch nichts von einem Boykott, solange Norwegen damit alleine da stehe, wie Präsident Terje Svendsen zuletzt sagte.

Haaland und Co. treffen in der WM-Qualifikation auf die Niederlande, die Türkei, Montenegro, Lettland und Gibraltar. Die Spiele finden von März bis November statt.

BVB News: Favre-Comeback bei Gladbach nach Rose-Abgang zu Borussia Dortmund?

Viele Anhänger von Borussia M'Gladbach würden Lucien Favre gerne als Nachfolger von Marco Rose sehen, dennoch spricht einiges dagegen. In der Kolumne erklären wir, was für ein Comeback von Favre und was dagegen spricht. Den kompletten Artikel findet Ihr hier.



Quelle: Getty Images

Borussia Dortmund (BVB) vs. Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Arminia Bielefeld tritt am Samstag bei Borussia Dortmund an - wir zeigen Euch, wie und wo das Spiel heute live im TV und STREAM übertragen wird.

Am 23. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Die Gastgeber scheinen unter Interimscoach Edin Terzic ihre sportliche Krise überwunden zu haben und konnten zuletzt überzeugende Auswärtssiege im Revierderby gegen Schalke 04 (4:0) und im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Sevilla (3:2) einfahren. Gegen Aufsteiger Bielefeld wollen sie nun die Aufwärtstendenz fortsetzen und so zurück auf die Champions-League-Plätze klettern.

Die Arminia braucht dagegen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg: Gegenwärtig belegen die Ostwestfalen Relegationsplatz 16, sind allerdings punktgleich mit Hertha BSC Berlin auf dem sicheren Platz 15 und haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Das Hinspiel konnten die Dortmunder auswärts dank eines Doppelpacks von Mats Hummels mit 2:0 für sich entscheiden. Das Rückspiel wird am Samstagnachmittag (27.02.) zur besten Sendezeit um 15.30 Uhr angepfiffen.

BVB News: Die Spieler mit dem höchsten Marktwert bei Borussia Dortmund