BVB, News und Gerüchte: Sancho-Transfer wohl "so gut wie sicher", Kehl folgt bei Borussia Dortmund auf Zorc

Der Abschied von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund steht wohl fest. Alle News und Informationen vom BVB heute gibt es hier.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB, Transfers: Verkauf von Jadon Sancho "so gut wie sicher"

Dass Jadon Sancho auch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielt, gilt schon seit längerer Zeit als unwahrscheinlich. Nun ist auch in der Führugsetage des BVB offenbar der Entschluss gefallen, den Engländer im Sommer abzugeben. Das berichtet der kicker am heutigen Montag. Demnach sei ein Verkauf des 20-Jährigen "aus wirtschaftlichen Gründen so gut wie sicher", heißt es. Eine konkrete Ablösesumme wurde nicht genannt.

Bereits im vergangenen Sommer soll es fortgeschrittene Verhandlungen der Borussia mit Manchester United gegeben haben, die Red Devils wollten die aufgerufene Ablösesumme jedoch angeblich nicht zahlen.

Nach einer Formdelle blühte Sancho zuletzt wieder auf und kommt in bislang 30 Pflichtspielen in dieser Saison nun schon wieder auf 27 Torbeteiligungen.

BVB, News: Kehl folgt ab 2022 wohl auf Zorc

Die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc beim Bundesligisten Borussia Dortmund ist offenbar geregelt. Wie das Fachmagazin kicker und die Bild-Zeitung am Sonntagabend berichteten, soll erwartungsgemäß Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl (41) im Sommer 2022 das Dortmunder Urgestein Zorc (58) beerben. Bereits in der vergangenen Woche sei dies per Handschlag besiegelt worden. Der Vizemeister bestätigte die Personalie zunächst nicht.

Der frühere BVB-Kapitän Kehl ist derzeit bei den Schwarz-Gelben als Lizenzspielleiter für alle Belange rund um die Profi-Mannschaft zuständig. Zuletzt wurde auch der frühere Dortmunder Chefscout und Leiter Profifußball Sven Mislintat, derzeit Sportdirektor beim Ligarivalen VfB Stuttgart, als möglicher Zorc-Nachfolger gehandelt.



Zorc war 17 Jahre lang Profi und langjähriger Spielführer des BVB, ehe er 1998 vom Rasen in die Führungsetage wechselte. In seiner Ära gewann Dortmund drei Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal und erreichte 2013 das Finale der Champions League.

