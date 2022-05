Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Zum Abschluss des 32. Spieltags in der Bundesliga kommt es am Montag um 20.30 Uhr etwa zum Kräftemessen Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt. Somit messen sich der Dritte und der Neunte, die respektive 55 und 40 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang ein 5:2-Heimsieg.

Bayer Leverkusen gewann drei seiner bislang letzten fünf Meisterschaftsspiele. Hierbei erlebte die Mannschaft von Gerardo Seoane nach Dreiern in Wolfsburg sowie gegen die Hertha zunächst eine Nullnummer in Bochum und eine Heimniederlage gegen Leipzig. Danach kehrte die Werkself am 23. April in Fürth auf die Siegerstraße zurück.

Eintracht Frankfurt wartet hingegen seit fünf Partien auf einen vollen Erfolg in der Bundesliga. In den ersten zwei davon fuhr die Elf von Oliver Glasner Nullnummern in Leipzig und gegen Greuther Fürth ein. Anschließend gab es zwei Niederlagen gegen Freiburg und bei der Union, ehe am 23. April ein Heimremis gegen Hoffenheim folgte.

Heute um 20.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Begegnung Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt. GOAL versorgt Euch mit den Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt Datum: Montag, 2. Mai 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: BayArena (Leverkusen)

Bayer gegen Leverkusen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 liefert Euch dank der Senderechte an der Bundesliga im Zuge der regulären Saison aus Eurer Sicht kostenlos ins Haus. Weiters könnt Ihr Euch den Supercup und die Relegation im Free-TV ansehen. Doch wie steht es rund um die Übertragung des Aufeinandertreffens Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt?

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Und das liegt daran, dass bei SAT.1 in der regulären Saison nur die Freitagspartien am 1., am 17. und am 18. Spieltag laufen. Wir befinden uns jedoch in der 32. Runde. Und nachdem heute Montag ist, hält DAZN die Exklusivrechte für die Übertragung des Spiels Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei DAZN

Das bedeutet, dass Ihr für den Zugriff auf die Ausstrahlung der Partie zwischen der Werkself und den Adlern nicht um einen Vertrag herumkommt. Hierbei stehen beim Pay-per-View-Anbieter ein Monats- und ein Jahresabo zur Auswahl. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls müsst Ihr 29,99 Euro ausgeben. Hiermit gibt es folgerichtig ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Ihr seit spätestens Januar Abonnenten seid, gelten diese Tarife für Euch allerdings nicht. Doch hier findet Ihr etliche weitere Infos zu DAZN:

Der Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend gilt es für Besitzer von Smart-TVs, die kostenlose App zu installieren. Wenn hingegen ausschließlich einen traditionellen Fernseher zu Hand habt, könnt Ihr diesen mit einem PC oder Notebook vernetzen. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch unabhängig von Eurer Vorgehensweise solltet Ihr Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Matches Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt notieren:

Übertragungsbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Die Alternative lässt sich dank der LIVE-STREAMS, die DAZN zum gesamten Angebot zur Verfügung stellt, umsetzen. Obendrein könnt Ihr damit die Ausstrahlung der Partie Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt bei einer geeigneten Internetverbindung grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Hierfür eignen sich übrigens ebenso Tablets und Smartphones.

Zu Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Weiters ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Denn: Damit informieren wir Euch zu sämtlichen spielentscheidenden Ereignissen im Match Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt. Überdies müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Und zwar deshalb, weil wir Euch zusätzlich Push-Nachrichten schicken.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

Außerdem könnt Ihr Euch ab morgen die Höhepunkte des Kräftemessens in der BayArena für Euch kostenlos auf YouTube ansehen. Das habt Ihr der Sportschau zu verdanken. Zudem findet Ihr in ihrem Kanal die besten Szenen von sämtlichen Bundesliga-Spielen.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde dem Anstoß bekannt gegeben.