1860 München vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Am 16. Spieltag treten in der 3. Liga 1860 München und der MSV Duisburg gegeneinander an. In diesem Duell empfängt der Fünftletzte den Drittletzten, wobei die beiden Traditionsklubs bisher 17 und 16 Punkte holten. Allerdings absolvierten die Löwen ein Meisterschaftsspiel weniger, weil die Heimpartie gegen Waldhof Mannheim am 30. November nachgeholt wird.

1860 München erlebte beim bislang letzten Liga-Auftritt am 6. November eine 1:3-Auswärtsniederlage gegen Osnabrück. Damit blieb die Mannschaft von Michael Köllner zum siebten Mal binnen acht Meisterschaftsspielen sieglos. Der einzige volle Erfolg in dieser Phase gelang im jüngsten Auftritt vor heimischer Kulisse mit einem 6:0 gegen Freiburg II. Zuvor fuhren die Löwen im Vormonat zwei 1:1 zuhause gegen Viktoria Berlin sowie in Saarbrücken ein.

Hingegen verabschiedete sich der MSV Duisburg ebenfalls am 6. November mit einem 1:0 vor eigenem Publikum gegen den Hauptstadt-Klub Viktoria Berlin in die Länderspiel-Pause. Die Zebras kehrten damit nach fünf Meisterschaftsspielen mit vier Niederlagen und einem Unentschieden auf die Siegerstraße zurück. Das gelang im dritten Liga-Auftritt mit Hagen Schmidt an der Seitenlinie. Zuvor gab es in den ersten Drittliga-Spielen unter dem neuen Cheftrainer ein 1:1 daheim gegen Kaiserslautern und ein 1:2 in Halle.

Heute um 14 Uhr kommt es zum Kräftemessen 1860 München gegen MSV Duisburg. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

1860 München vs. MSV Duisburg: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1860 München vs. MSV Duisburg Datum: Samstag, 20. November 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen MSV Duisburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte ermöglichen es den Drittsendern des Ersten, Übertragungen der 3. Liga frei empfangbar ins Haus zu liefern. Dadurch habt Ihr an jedem Spieltag die Gelegenheit, einige Begegnungen im Free-TV anzuschauen. Aber wie steht es rund um die Ausstrahlung von 1860 München gegen MSV Duisburg aus?

1860 München vs. MSV Duisburg heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Anhänger von 1860 München oder des MSV Duisburg sein solltet, muss Euch GOAL bezüglich einer Übertragung dieser Begegnung im Free-TV enttäuschen. Denn: Ihr könnt Euch das Duell zwischen den Löwen und den Zebras ausschließlich bei Magenta Sport live im TV und im LIVE-STREAM ansehen.

Jene Drittliga-Partien, die im Free-TV laufen, gehen grundsätzlich ebenfalls samstags um 14.00 Uhr über die Bühne. Magenta Sport verfügt jedoch über die Exklusivrechte für die meisten Übertragungen der 3. Liga. Und an diesem Wochenende könnt Ihr Euch bei den Sendern der ARD ausschließlich die Begegnungen Eintracht Braunschweig vs. Türkgücü München sowie Hallescher FC vs. Borussia Dortmund ansehen.

1860 München vs. MSV Duisburg heute live im TV bei Magenta Sport

Für einen Zugriff auf die anderen Übertragungen in dieser Runde der 3. Liga und damit auch für jene zum Spiel zwischen 1860 München und dem MSV Duisburg bedarf es zuvor eines Vertragsabschlusses. Hierfür bietet Magenta Sport die Möglichkeit, sich zwischen einem Jahres- und einem Monatsabonnement zu entscheiden. Unabhängig davon hängen die Preise vom Status bei der Telekom ab. Mit einem bestehenden Vertrag bezahlt Ihr rund 60 Euro für ein Jahres- oder 9,95 Euro für ein Monatsabo. Für Nicht-Telekom-Kunden belaufen sich die Kosten auf 120 Euro für einen Jahres- sowie auf 16,95 Euro für einen Monatsvertrag. Hier findet Ihr alle Details.

Mit einem Abonnement bei Magenta Sport könnt Ihr alle Drittliga-Partien als Einzelspiele mitverfolgen. Zudem strahlt der Pay-TV-Anbieter samstags um 14.00 Uhr eine Konferenz aus. In der heutigen könnt Ihr überdies die Höhepunkte von Kaiserslautern – Wehen Wiesbaden, Zwickau – Magdeburg, Eintracht Braunschweig – Türkgücü München, Freiburg II – Havelse sowie Halle – BVB II sehen. Schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von 1860 München – MSV Duisburg auf:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

Spielbeginn: 14.00 Uhr

1860 München gegen MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt keinen Fernseher zur Hand? Auch das ist grundsätzlich kein Problem, denn Magenta Sport bietet seinen Kunden die Übertragungen der 3. Liga ebenso im LIVE-STREAM an. Das trifft sowohl auf die Partie 1860 München – MSV Duisburg als auch für alle Einzelspiele sowie Konferenzen zu. Eine weitere Option bietet eine Kooperation des Pay-TV-Senders mit der Fußball-Plattform OneFootball. Hierfür müsst Ihr deren App installieren. Danach könnt Ihr Euch ohne Vertragsabschluss und für 2,99 Euro pro Ausstrahlung einzelne Drittliga-Begegnungen anschauen.

Bei 1860 München gegen MSV Duisburg via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr das Match zwischen den Löwen und den Zebras im GOAL LIVE-TICKER mitverfolgen. Damit ist Euch etwa geholfen, wenn Ihr keine adäquate Interverbindung oder nicht genügend Zeitkapazitäten zur Verfügung habt. Hierbei bekommt Ihr von uns auch Push-Benachrichtigungen.

1860 München gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1860 München vs. MSV Duisburg live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Startformationen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.