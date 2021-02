3. Liga heute live im Free-TV? Die Übertragung der Spiele in TV und LIVE-STREAM

Der Drittligasamstag wartet mit sechs Spielen auf uns, die live und teilweise sogar kostenlos übertragen werden. Goal versorgt Euch mit allen Infos.

Am 24. Spieltag der 3. Liga stehen heute Nachmittag einige Duelle an. Allesamt werden live übertragen, eins davon im Free-TV, andere im Pay-TV und jedes davon via LIVE-STREAM.

Fans dürfen sich heute dabei auf Begegnungen im Meisterschaftsrennen und im Abstiegskampf freuen. Gleich sechs Spiele werden heute Nachmittag parallel um 14 Uhr angepfiffen.

Wo können Fans der 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM einschalten? Goal erklärt, wo die Spiele des 24. Spieltags live gezeigt werden.

Der 24. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM: Die Spiele in der Übersicht

DATUM UHRZEIT SPIEL Freitag, 12. Februar 2021 19 Uhr FC Viktoria Köln - SV Meppen Samstag, 13. Februar 2021 14 Uhr SC Verl - FC Ingolstadt Samstag, 13. Februar 2021 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Bayern München II Samstag, 13. Februar 2021 14 Uhr KFC Uerdingen - FSV Zwickau Samstag, 13. Februar 2021 14 Uhr Hallescher FC - MSV Duisburg Samstag, 13. Februar 2021 14 Uhr 1860 München - Hansa Rostock Samstag, 13. Februar 2021 14 Uhr Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden Sonntag, 14. Februar 2021 13 Uhr SpVgg Unterhaching - 1. FC Saarbrücken Sonntag, 14. Februar 2021 14 Uhr Dynamo Dresden - VfB Lübeck Montag, 15. Februar 2021 19 Uhr Türkgücü München - 1. FC Magdeburg

Die 3. Liga live im TV sehen: So wird der 24. Spieltag im Fernsehen übertragen

Fans der 3. Liga kommen auch heute wieder auf ihre Kosten, wenn die Spiele des Samstagnachmittags live übertragen werden. Ein Duell ist sogar live und kostenlos empfangbar, der Rest läuft kostenpflichtig im Pay-TV.

3. Liga: Welches Spiel läuft am 24. Spieltag live im Free-TV?

Ein Traditionsduell im Aufstiegskampf wird heute live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. 1860 München gegen Hansa Rostock läuft nämlich live im BR und NDR.

Pünktlich ab 14 Uhr übertragen die Lokalsender der ARD das Duell live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. Die kompletten 90 Minuten aus München werden also kostenlos übertragen.

Dieses Spiel der 3. Liga wird heute live im Free-TV gezeigt:

1860 München - Hansa Rostock live im BR und NDR

Die 3. Liga live im Pay-TV: Alle Einzelspiele und die Konferenz live bei MagentaSport

Der Samstagnachmittag hat neben 1860 gegen Rostock noch andere spannende Duelle zu bieten. Alle davon werden live und in voller Länge im Pay-TV bei MagentaSport übertragen.

MagentaSport konnte sich die Übertagungsrechte an der 3. Liga sichern und zeigt alle Einzelspiele und die Konferenzen der 38 Spieltage live. Zuschauer brauchen hierfür allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Derzeit ist das Abonnement für 9,95 Euro monatlich im Jahresabo erhältlich. Wer ein kurzfristigeres Monatsabo abschließen möchte, zahlt dafür 16,95 Euro. Alle weiteren Details zu den Konditionen findet Ihr hier.

WIR sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind ein Team.

WIR sind vereint gegen Rassismus, Hass und Diskriminierung.

Der 24. Spieltag in der 3. Liga: So empfangt Ihr die Spiele heute im LIVE-STREAM

Die übertragenden TV-Sender zeigen Ihr Programm auch im Internet. Dort könnt Ihr den 24. Spieltag heute via LIVE-STREAM verfolgen. Ein Spiel ist auch hier kostenlos empfangbar.

Die 3. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM - dieses Duell wird übertragen

Der BR und NDR zeigen 1860 München gegen Hansa Rostock heute live. Über die jeweiligen Webseiten ist das Duell via LIVE-STREAM zu sehen. Zuschauer haben darauf kostenlos und ohne Anmeldung Zugriff.

Die 3. Liga heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen:

1860 München - Hansa Rostock im LIVE-STREAM des BR und NDR

3. Liga: MagentaSport zeigt alle Partien heute im LIVE-STREAM

Bei MagentaSport gibt's die volle Dröhnung 3. Liga - nicht nur im Fernsehen, sondern auch via LIVE-STREAM. Der Sportkanal präsentiert alle Duelle des Spieltags im hauseigenen Streaming-Portal.

Auch hier habt Ihr Zugriff auf die sechs Einzelspiele des Tages und die Konferenz. Als Voraussetzung gilt jedoch auch hier das Abonnement. Details zu den Konditionen findet Ihr weiter oben oder unter diesem Link.

Der 24. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM: Hier laufen die Spiele live