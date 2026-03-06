Pep Guardiola vermittelte ihm das positive Gegenteil: Welche Entwicklung im modernen Fußball Barcelonas Robert Lewandowski ein Dorn im Auge ist

Lewandowski erinnerte sich dann an ein Gespräch mit Pep Guardiola "vor vielen Jahren", als er unter dem spanischen Startrainer, der seit 2016 Manchester City coacht, beim FC Bayern München spielte. "Wir sprachen über Taktik. Und er sagte, dass er mir dabei helfen könne, im Strafraum an den Ball zu kommen, aber meinte auch: 'Höre nie auf irgendeinen Trainer, der versucht, dir zu erklären, ob du auf den ersten oder den zweiten Pfosten gehen sollst. Ich habe gesehen, dass du selbst ganz genau weißt, wo du hinlaufen musst'", verriet Lewandowski über Guardiolas Ratschlag. "Ich habe diesen Instinkt. Dieses Gefühl, dem ich vertrauen kann."

Er brauche für sein Spiel "diese Freiheit", führte der polnische Nationalspieler aus, warum ihm Guardiolas Worte so gefielen. "Wenn ich diese Freiheit habe, kann ich meine beste Leistung abrufen."

Lange nach Guardiolas Abschied aus München knackte Lewandowski 2020/21 den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison. Deren 41 gelangen ihm seinerzeit im deutschen Oberhaus - aktuell schickt sich FCB-Stürmer Harry Kane an, die Marke möglicherweise zu übertreffen. "Wegen ihm kann ich jetzt noch stolzer auf meinen Rekord sein", sagte Lewandowski, der 2020/21 fünf Ligaspiele verpasste und für seine 41 Treffer daher nur 29 Partien benötigte. "Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte", so der Barca-Star.

Kane steht diese Saison aktuell nach 24 Bundesliga-Einsätzen bei 30 Toren. Da der Engländer das anstehende Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend wegen eines Schlags auf die Wade verpasst, bleiben Kane danach dann nur noch neun Spiele für elf weitere Tore. Will er Lewandowskis Rekord übertreffen, müssten sogar zwölf Treffer her.