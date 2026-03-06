Torjäger Robert Lewandowski vom FC Barcelona hat sich kritisch zur Entwicklung der Stürmerposition im Fußball geäußert.
Pep Guardiola vermittelte ihm das positive Gegenteil: Welche Entwicklung im modernen Fußball Barcelonas Robert Lewandowski ein Dorn im Auge ist
Robert Lewandowski kritisiert Stürmerausbildung: "Lernen wie Copy and Paste"
Dem Polen fehlt es bei den jungen Angreifern heutzutage zunehmend an individuellen Mustern, stattdessen gebe es zu viel Gleichmacherei. Eine Entwicklung, die Lewandowski auf die Ausbildung in den Nachwuchsakademien zurückführt.
"Natürlich gibt es weiterhin einzigartige oder etwas andere Spieler. Aber es sind ganz sicher weniger als früher. Aus den Akademien kommen so viele ähnliche Spieler", monierte Lewandowski im Interview mit Sky Sports. Dabei fällt dem 37-Jährigen auf: "Die Art und Weise, wie sie Fußball lernen wollen, ist wie Copy and Paste. Wie in einer Fabrik."
Stürmer müssten wieder individueller lernen, was der beste Weg für sie ist, Tore zu schießen, fordert Lewandowski. Der Neuner müsse "anders denken. Das sehe ich von Jahr zu Jahr weniger", führte der ehemalige Bundesliga-Angreifer aus. "In der Akademie kann man nicht lernen, ein großartiger Stürmer zu werden", so Lewandowski. "Es geht nicht nur um die fußballerischen Fähigkeiten. Das Wichtigste ist der mentale Aspekt, anders zu denken als deine Mitspieler. Man kann nicht das Gleiche machen wie der Rest der Mannschaft." Er wünscht sich daher wieder mehr Vertrauen in den Instinkt eines Stürmers: "Der Neuner muss wissen, wohin er laufen muss, wo der Ball hin kommt. Man hat ein Gefühl dafür."
- Getty Images Sport
Pep Guardiola gab Robert Lewandowski einen wichtigen Ratschlag
Lewandowski erinnerte sich dann an ein Gespräch mit Pep Guardiola "vor vielen Jahren", als er unter dem spanischen Startrainer, der seit 2016 Manchester City coacht, beim FC Bayern München spielte. "Wir sprachen über Taktik. Und er sagte, dass er mir dabei helfen könne, im Strafraum an den Ball zu kommen, aber meinte auch: 'Höre nie auf irgendeinen Trainer, der versucht, dir zu erklären, ob du auf den ersten oder den zweiten Pfosten gehen sollst. Ich habe gesehen, dass du selbst ganz genau weißt, wo du hinlaufen musst'", verriet Lewandowski über Guardiolas Ratschlag. "Ich habe diesen Instinkt. Dieses Gefühl, dem ich vertrauen kann."
Er brauche für sein Spiel "diese Freiheit", führte der polnische Nationalspieler aus, warum ihm Guardiolas Worte so gefielen. "Wenn ich diese Freiheit habe, kann ich meine beste Leistung abrufen."
Lange nach Guardiolas Abschied aus München knackte Lewandowski 2020/21 den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison. Deren 41 gelangen ihm seinerzeit im deutschen Oberhaus - aktuell schickt sich FCB-Stürmer Harry Kane an, die Marke möglicherweise zu übertreffen. "Wegen ihm kann ich jetzt noch stolzer auf meinen Rekord sein", sagte Lewandowski, der 2020/21 fünf Ligaspiele verpasste und für seine 41 Treffer daher nur 29 Partien benötigte. "Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte", so der Barca-Star.
Kane steht diese Saison aktuell nach 24 Bundesliga-Einsätzen bei 30 Toren. Da der Engländer das anstehende Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend wegen eines Schlags auf die Wade verpasst, bleiben Kane danach dann nur noch neun Spiele für elf weitere Tore. Will er Lewandowskis Rekord übertreffen, müssten sogar zwölf Treffer her.
Robert Lewandowski trotz ungewisser Zukunft beim FC Barcelona entspannt: "Ich bin geduldig"
Lewandowski selbst, 2022 aus München nach Barcelona gewechselt, ist bei den Katalanen derweil seit dieser Saison nicht mehr gesetzt im Sturmzentrum. Dennoch nimmt er im Team von Trainer Hansi Flick weiterhin eine wichtige Rolle ein, steht in 2025/26 bisher bei 14 Toren in 32 Partien. Zuletzt verpasste er das Halbfinalrückspiel in der Copa del Rey gegen Atletico Madrid wegen eines Jochbeinbruchs, für das Liga-Match bei Athletic Bilbao am Samstag dürfte er aber wieder zur Verfügung stehen.
Lewandowskis Vertrag bei Barca läuft am Saisonende aus. Ob die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gezogen wird, ist weiterhin offen - doch Lewandowski macht sich hinsichtlich seiner Zukunft keinen Stress. "Das Gute ist, dass ich keinen Druck habe", erklärte er. "Mit um die 30 wäre es anders und ich würde unbedingt wissen wollen, wo ich nächste Saison spiele. Aber jetzt muss ich das noch nicht wissen, ich bin geduldig." Zudem betonte Lewandowski, dass er vor einer Entscheidung genauestens in sich reinhören wolle: "Ich gebe mir selbst noch rund drei Monate, um zu entscheiden, was ich machen will."
Im Falle eines Abschieds aus Barcelona galten zuletzt vor allem die MLS oder Saudi-Arabien als mögliche Ziele. Auch ein Verbleib in Europa scheint aber möglich: Die AC Mailand, Atletico Madrid und Fenerbahce sollen sich bereits bei Lewandowski in Stellung gebracht haben.
- Getty
Robert Lewandowskis Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 32
- Tore: 14
- Assists: 3