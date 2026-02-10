Spektakulärer Transfer von Robert Lewandowski rückt angeblich einen Schritt näher

Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona endet am Saisonende. Zwar besteht die Möglichkeit einer Verlängerung, doch zuletzt deutete vieles darauf hin, dass der ehemalige Bayern-Star die Katalanen im Sommer verlassen könnte.

Lewandowski selbst ließ Ende Dezember seine Zukunft offen. Im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski erklärte er: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck." Neben Chicago wird auch Saudi-Arabien als mögliches neues Zuhause gehandelt.

Barca bereitet sich inzwischen bereits auf eine mögliche Zeit ohne Lewandowski vor und sucht nach potenziellen Nachfolgern. Dabei sollen laut ESPN Julian Alvarez von Atletico Madrid und Dusan Vlahovic von Juventus Turin ins Auge gefasst worden sein.

Lewandowski absolviert bereits seine vierte Saison bei Barcelona seit seinem Abschied aus München. In der laufenden Spielzeit erzielte er in 28 Partien 13 Tore und bereitete drei weitere vor. Mit den Katalanen führt er die LaLiga-Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Real Madrid an.