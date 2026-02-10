Nachdem Ende 2025 bereits über das Interesse von Chicago Fire an Robert Lewandowski vom FC Barcelona berichtet worden war, ist der MLS-Klub nun einen Schritt weitergegangen und hat ein erstes Angebot unterbreitet.
Spektakulärer Transfer von Robert Lewandowski rückt angeblich einen Schritt näher
Wie die spanische ZeitungSport berichtet, möchte man den Polen mit einem Zweijahresvertrag locken, der ein Gehalt beinhalten soll, das der "Rolle eines Starspielers einer Franchise" entspricht.
Chicago bemüht sich bereits seit Monaten, Lewandowski für sich zu gewinnen. Im November besuchte Lewandowskis Ehefrau Ana Chicago, Anfang Dezember soll es in Barcelona zu einem Treffen mit einer Delegation von Chicago Fire gekommen sein. In den Wochen danach folgten weitere Gespräche - unter anderem zwischen Lewys Berater Pini Zahavi und Klubbesitzer Joe Mansueto in London. Zahavi, der bereits Philip Zinckernagel von Chicago Fire vertritt, pflegt enge Kontakte zur US-Franchise.
FC Barcelona hat zwei Lewandoski-Nachfolger im Visier
Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona endet am Saisonende. Zwar besteht die Möglichkeit einer Verlängerung, doch zuletzt deutete vieles darauf hin, dass der ehemalige Bayern-Star die Katalanen im Sommer verlassen könnte.
Lewandowski selbst ließ Ende Dezember seine Zukunft offen. Im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski erklärte er: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck." Neben Chicago wird auch Saudi-Arabien als mögliches neues Zuhause gehandelt.
Barca bereitet sich inzwischen bereits auf eine mögliche Zeit ohne Lewandowski vor und sucht nach potenziellen Nachfolgern. Dabei sollen laut ESPN Julian Alvarez von Atletico Madrid und Dusan Vlahovic von Juventus Turin ins Auge gefasst worden sein.
Lewandowski absolviert bereits seine vierte Saison bei Barcelona seit seinem Abschied aus München. In der laufenden Spielzeit erzielte er in 28 Partien 13 Tore und bereitete drei weitere vor. Mit den Katalanen führt er die LaLiga-Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Real Madrid an.
Robert Lewandowskis Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 28
- Einsätze über 90 Minuten: 5
- Tore: 13
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 2
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.