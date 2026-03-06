Nach Ausfall von Harry Kane! Robert Lewandowski bezieht Stellung zu seinem Tor-Rekord in der Bundesliga

"Harry schießt immer so viele Tore, er spielt wirklich gut und leistet große Arbeit", sagte der Pole im Interview mit Sky. "Und dann habe ich gesehen, dass ich das in 29 Spielen geschafft habe...Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte!"

In der Saison 2020/21 waren Lewandowski in gerade einmal 29 Bundesliga-Einsätzen 41 Tore gelungen. Er übertraf damit die fast 50 Jahre bestehende, vorherige Bestmarke von Gerd Müller, welcher in der Spielzeit 1971/72 40 Treffer erzielt hatte.