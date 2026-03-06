Robert Lewandowski hat keine Angst davor, dass Bayern Münchens Stürmer Harry Kane ihm seinen Tore-Rekord in der Bundesliga streitig machen könnte.
Nach Ausfall von Harry Kane! Robert Lewandowski bezieht Stellung zu seinem Tor-Rekord in der Bundesliga
"Harry schießt immer so viele Tore, er spielt wirklich gut und leistet große Arbeit", sagte der Pole im Interview mit Sky. "Und dann habe ich gesehen, dass ich das in 29 Spielen geschafft habe...Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte!"
In der Saison 2020/21 waren Lewandowski in gerade einmal 29 Bundesliga-Einsätzen 41 Tore gelungen. Er übertraf damit die fast 50 Jahre bestehende, vorherige Bestmarke von Gerd Müller, welcher in der Spielzeit 1971/72 40 Treffer erzielt hatte.
- Getty Images Sport
Lewandowski spricht über möglichen Kane-Rekord
Im laufenden Wettbewerb steht Kane nach 24 Spieltagen bei 30 Toren. Erst vor wenigen Tagen hatte der Engländer seinen Wunsch bekräftigt, den Rekord Lewandowskis knacken zu wollen: "Ich bin sicher in einer guten Position. Aber es wird schon schwer, ihn zu schlagen", sagte er der Bild.
Beim Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag wird der Torjäger jedoch fehlen. "Harry Kane ist nicht dabei", sagte Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz am Donnerstag. "Er hat einen Schlag auf seine Wade bekommen und sich davon noch nicht erholt."
Kane nicht schwerer verletzt
Die Blessur sei laut Kompany aber "nicht ernsthaft", der 32-jährige Stürmer aus England werde nicht "längere Zeit" ausfallen. Für einen Einsatz gegen Gladbach habe "vielleicht noch dieser eine Tag gefehlt".
Bereits beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag soll Kane wieder dabei sein. "Wir gehen davon aus", sagte Kompany und ergänzte betont locker: "Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin."
Die nächsten Spiele des FC Bayern
- Freitag, 6. März, 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März, 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März, 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)