Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoBorussia Moenchengladbach
Marko Brkic

Sky oder DAZN für Bayern München heute: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Live Stream?

Heute kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Wie Ihr die Partie live mitverfolgen könnt, wird hier gezeigt.

Der 25. Spieltag der Bundesliga beginnt am Freitag, den 6. März, mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Anstoß in der Allianz Arena in München ist um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch, wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Freitagsspiele der Bundesliga laufen live und exklusiv bei Sky - so auch das Duell zwischen FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Übertragen wird auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga Top Event, kommentiert von Hansi und Cornelius Küpper.

Parallel lässt sich das Spiel auch über den kostenpflichtigen Livestream verfolgen, etwa mit einem SkyGo‑Abonnement oder über den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach

Allianz Arena

Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

Bayern München vs Borussia Moenchengladbach Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern MünchenHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestBMG
40
J. Urbig
44
J. Stanisic
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
4
J. Tah
17
M. Olise
6
J. Kimmich
45
A. Pavlovic
10
J. Musiala
14
L. Diaz
11
N. Jackson
33
M. Nicolas
4
K. Diks
16
P. Sander
30
N. Elvedi
7
Kevin Stöger
27
R. Reitz
29
J. Scally
26
L. Ullrich
36
W. Mohya
9
F. Honorat
15
H. Tabakovic

3-4-3

BMGAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayern München

Mit dem 3:2-Erfolg im Klassiker gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München einen großen Schritt Richtung Meistertitel gemacht. Zehn Spieltage vor Saisonende liegt der Rekordmeister bereits elf Punkte vor dem BVB.

News über Borussia Mönchengladbach

Nach sieben sieglosen Partien in Folge hat Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Erfolg gegen Union Berlin wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Auf den ersten direkten Abstiegsplatz haben die Gladbacher nun einen Vorsprung von fünf Punkten.

Form

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FCB

Letzte 5 Spiele

BMG

5

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

11

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Sky oder DAZN für Bayern München heute: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Live Stream? Nützliche Links

