Der 25. Spieltag der Bundesliga beginnt am Freitag, den 6. März, mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Anstoß in der Allianz Arena in München ist um 20.30 Uhr.

Sky oder DAZN für Bayern München heute: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Live Stream?

Die Freitagsspiele der Bundesliga laufen live und exklusiv bei Sky - so auch das Duell zwischen FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Übertragen wird auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga Top Event, kommentiert von Hansi und Cornelius Küpper.

Parallel lässt sich das Spiel auch über den kostenpflichtigen Livestream verfolgen, etwa mit einem SkyGo‑Abonnement oder über den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

Mit dem 3:2-Erfolg im Klassiker gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München einen großen Schritt Richtung Meistertitel gemacht. Zehn Spieltage vor Saisonende liegt der Rekordmeister bereits elf Punkte vor dem BVB.

Nach sieben sieglosen Partien in Folge hat Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Erfolg gegen Union Berlin wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Auf den ersten direkten Abstiegsplatz haben die Gladbacher nun einen Vorsprung von fünf Punkten.

Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

