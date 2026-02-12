Fenerbahce und zwei europäische Giganten sollen dran sein! Überraschender Transfer von Barcelonas Robert Lewandowski?

Mit Atletico streckt indes offenbar auch ein Ligakonkurrent von Barcelona seine Fühler nach Lewandowski aus. Pikant: Julian Alvarez, der bei den Colchoneros derzeit eine schwierige Phase durchmacht, soll einer der Top-Kandidaten bei Barca sein, um ab Sommer möglicherweise auf Lewandowski zu folgen. Hier könnte also auch ein Stürmertausch Thema werden.

Laut Mundo Deportivo liegt bei Lewandowski der Fokus in seiner Zukunftsentscheidung derweil nicht auf dem finanziellen Aspekt, der in Saudi-Arabien und den USA sicherlich sehr reizvoll wäre. Mit Chicago Fire wurde es zuletzt offenbar konkret, der Verein aus der MLS soll Lewandowski einen Zweijahresvertrag vorgelegt haben.

Auch ein Verbleib im Camp Nou ist aber alles andere als ausgeschlossen. Per Option könnte Barca Lewandowskis Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern - und nachdem sich zuletzt immer mehr die Tendenz zu einem Abschied entwickelte, könnte hier noch einmal umgedacht werden.

Lewandowski müsste sich dafür weiterhin mit seiner inzwischen veränderten Rolle beim spanischen Meister anfreunden: Der ehemalige Bayern-Star ist bei Trainer Hansi Flick diese Saison nicht mehr gesetzt, muss im Sturmzentrum regelmäßig Ferran Torres den Vortritt lassen.

Dennoch ist Lewandowski für Barcelona weiterhin wichtig, bis dato kam er in 2025/26 auf 13 Tore und drei Assists in 28 Einsätzen. Am vergangenen Wochenende erreichte er mit seinem Treffer beim 3:0 gegen Mallorca einen Meilenstein, den sonst im bisherigen 21. Jahrhundert nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erreichen konnten.