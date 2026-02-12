Mittelstürmer Robert Lewandowski vom FC Barcelona könnte im Sommer für einen überraschenden Transfer sorgen.
Fenerbahce und zwei europäische Giganten sollen dran sein! Überraschender Transfer von Barcelonas Robert Lewandowski?
Lewandowski hat wohl drei attraktive Optionen in Europa
Nachdem zuletzt über großes Interesse von MLS-Klub Chicago Fire an dem Barca-Star berichtet wurde und auch ein Transfer nach Saudi-Arabien bekanntlich im Raum steht, hat Lewandowski offenbar auch drei sehr attraktive Optionen in Europa.
Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, beschäftigen sich Fenerbahce, Atletico Madrid und die AC Mailand mit einer Verpflichtung Lewandowskis. Da dessen Vertrag in Barcelona am Saisonende ausläuft, wäre er im Falle eines Wechsels ablösefrei zu haben.
- Getty Images Sport
Robert Lewandowski: Auch die AC Milan interessiert?
Um Fenerbahce und Lewandowski hatte es schon vor einigen Wochen Spekulationen gegeben. Der türkische Topklub soll schon im Herbst vergangenen Jahres Kontakt zu dem 37-Jährigen aufgenommen haben.
Fenerbahce hat nach den jüngsten Abgängen von Jhon Duran (Zenit St. Petersburg) und Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad) aktuell mit dem gerade erst verpflichteten Youngster Sidiki Cherif nur einen echten Mittelstürmer im Kader. Im Sommer dürfte daher ein Transferfokus der Istanbuler darauf liegen, einen hochkarätigen Neuner zu verpflichten.
Milan tat genau das zwar erst Anfang Januar, als man sich Niclas Füllkrug schnappte. Der deutsche Nationalstürmer ist zunächst jedoch nur ausgeliehen, während die Verpflichtung eines weiteren zentralen Angreifers kürzlich platzte: Jean-Philippe Mateta sollte von Crystal Palace kommen, fiel aber durch den Medizincheck.
Im Sommer soll daher ein neuer Anlauf der Rossoneri für die Verpflichtung eines Torjägers starten - wohl unabhängig davon, ob man die Kaufoption für Leihgabe Füllkrug zieht oder nicht. Lewandowski wurde derweil auch mit Milan in jüngerer Vergangenheit schon in Verbindung gebracht.
Wird auch ein Stürmertausch mit Robert Lewandowski Thema?
Mit Atletico streckt indes offenbar auch ein Ligakonkurrent von Barcelona seine Fühler nach Lewandowski aus. Pikant: Julian Alvarez, der bei den Colchoneros derzeit eine schwierige Phase durchmacht, soll einer der Top-Kandidaten bei Barca sein, um ab Sommer möglicherweise auf Lewandowski zu folgen. Hier könnte also auch ein Stürmertausch Thema werden.
Laut Mundo Deportivo liegt bei Lewandowski der Fokus in seiner Zukunftsentscheidung derweil nicht auf dem finanziellen Aspekt, der in Saudi-Arabien und den USA sicherlich sehr reizvoll wäre. Mit Chicago Fire wurde es zuletzt offenbar konkret, der Verein aus der MLS soll Lewandowski einen Zweijahresvertrag vorgelegt haben.
Auch ein Verbleib im Camp Nou ist aber alles andere als ausgeschlossen. Per Option könnte Barca Lewandowskis Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern - und nachdem sich zuletzt immer mehr die Tendenz zu einem Abschied entwickelte, könnte hier noch einmal umgedacht werden.
Lewandowski müsste sich dafür weiterhin mit seiner inzwischen veränderten Rolle beim spanischen Meister anfreunden: Der ehemalige Bayern-Star ist bei Trainer Hansi Flick diese Saison nicht mehr gesetzt, muss im Sturmzentrum regelmäßig Ferran Torres den Vortritt lassen.
Dennoch ist Lewandowski für Barcelona weiterhin wichtig, bis dato kam er in 2025/26 auf 13 Tore und drei Assists in 28 Einsätzen. Am vergangenen Wochenende erreichte er mit seinem Treffer beim 3:0 gegen Mallorca einen Meilenstein, den sonst im bisherigen 21. Jahrhundert nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erreichen konnten.
- AFP
Robert Lewandowski: Seine Profistationen in der Übersicht
- 2006 bis 2008: Znicz Pruszkow (32 Spiele, 21 Tore)
- 2008 bis 2010: Lech Posen (82 Spiele, 41 Tore)
- 2010 bis 2014: Borussia Dortmund (187 Spiele, 103 Tore)
- 2014 bis 2022: FC Bayern München (375 Spiele, 344 Tore)
- seit 2022: FC Barcelona (175 Spiele, 114 Tore)