Die AC Milan und der FC Arsenal sind angeblich an Borussia Dortmunds Linksverteidiger Daniel Svensson interessiert. Das berichtet der italienische Transfer-Journalist Gianluca Di Marzio.
Milan und Arsenal sollen dran sein! Verliert der BVB einen seiner größten Leistungsträger?
BVB: Vielseitigkeit von Daniel Svensson soll den FC Arsenal begeistern
"Er ist jemand, den sie zu verpflichten versuchen werden", meinte er bei wettfreunde.net über die Avancen Arsenals.
Die Gunners seien vor allem von der Vielseitigkeit des Schweden begeistert, der ihrer Ansicht nach auch in der Abwehrmitte eingesetzt werden könne. "Arsenal ist interessiert, weil er neben Calafiori sowohl als Innenverteidiger als auch als linker Außenverteidiger spielen kann", erklärte Di Marzio. Ob es deshalb schon vor der kommenden Saison zu einem Transfer kommt, sei allerdings fraglich: "Ich weiß nicht, ob sie weitermachen und versuchen werden, im Sommer einen Deal zu erzielen", ergänzte der Experte. "Er ist auf jeden Fall einer der jüngeren Spieler, die Arsenal im Auge hat", so Di Marzio.
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Auch Milan hat Daniel Svensson vom BVB wohl im Auge
Das gelte auch für die Mailänder. "Milan hat Daniel Svensson beobachtet, aber noch nicht entschieden, ob sie einen neuen linken Flügelspieler wollen, da sie auf dieser Position großes Vertrauen in Bartesaghi setzen", meinte er. Svensson habe jedoch das grundsätzliche Interesse der Rossoneri mit seinen Auftritten für den BVB geweckt.
Die Dortmunder hatten den 24-Jährigen im vergangenen Sommer nach einer vorherigen Leihe fest vom FC Nordsjaelland verpflichtet. Sie zahlten 6,5 Millionen Euro für den Linksfuß, der mittlerweile einen Marktwert von 22 Millionen Euro hat. Angeblich sind die Borussen bereit, ab einem Betrag von 30 Millionen Euro über einen Transfer mit einem möglichen Interessenten zu sprechen.
Svensson stand in der laufenden Saison 41-mal für den BVB auf dem Platz. Dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen.
BVB: Daniel Svenssons Zahlen in dieser Saison
Spiele
41
Tore
4
Assists
2
Gelbe Karten
2
Rote Karten
1