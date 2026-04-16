Milan und Arsenal sollen dran sein! Verliert der BVB einen seiner größten Leistungsträger?

"Er ist jemand, den sie zu verpflichten versuchen werden", meinte er bei wettfreunde.net über die Avancen Arsenals.

Die Gunners seien vor allem von der Vielseitigkeit des Schweden begeistert, der ihrer Ansicht nach auch in der Abwehrmitte eingesetzt werden könne. "Arsenal ist interessiert, weil er neben Calafiori sowohl als Innenverteidiger als auch als linker Außenverteidiger spielen kann", erklärte Di Marzio. Ob es deshalb schon vor der kommenden Saison zu einem Transfer kommt, sei allerdings fraglich: "Ich weiß nicht, ob sie weitermachen und versuchen werden, im Sommer einen Deal zu erzielen", ergänzte der Experte. "Er ist auf jeden Fall einer der jüngeren Spieler, die Arsenal im Auge hat", so Di Marzio.