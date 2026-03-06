Drei Monate vor der WM! Marokko trennt sich von Nationaltrainer Walid Regragui - statt Barcelona-Legende Xavi übernimmt ein Coach mit historischem Titelgewinn

Als Nachfolger hatte der marokkanische Verband Medienberichten zufolge unter anderem Barcelona-Legende Xavi im Auge. Der Ex-Barca-Coach, seit seinem Aus bei den Katalanen im Sommer 2024 ohne Trainerjob, sagte jedoch ab.

Mit Mohamed Ouahbi legte man sich nun stattdessen auf eine verbandsinterne Lösung fest. Der 49-Jährige war seit knapp vier Jahren U20-Nationaltrainer Marokkos und führte seine Mannschaft im Herbst vergangenen Jahres zu einem historischen Titelgewinn. Angeführt von den drei hochtalentierten Offensivspielern Yassir Zabiri (Stade Rennes), Othmane Maamma (FC Watford) und Gessime Yassine (Racing Straßburg) gewann Marokko im Oktober erstmals die U20-WM. Dabei hatte Ouahbis Mannschaft mit Siegen gegen Brasilien und Spanien zunächst eine Hammergruppe überstanden, besiegte im Halbfinale dann Frankreichs Auswahl und gab im Finale den Argentiniern mit 2:0 das Nachsehen.

Möglich, dass Ouahbi den einen oder anderen seiner U20-Helden mit zur WM nimmt, die für Marokko am 13. Juni mit dem Hammer-Auftakt gegen Brasilien beginnt. Weitere Gruppengegner des Vize-Afrikameisters sind Schottland und Haiti, die Qualifikation für die K.o.-Phase ist das Minimalziel.

"Ich bin nicht hier, um etwas aufzubauen, denn die Grundlagen sind bereits vorhanden. Ich bin hier, um weiterhin Leistung zu bringen", sagte Ouahbi zu seiner neuen Aufgabe. Medienberichten zufolge soll ihm demnächst ein großer Name als Unterstützung an die Seite gestellt werden: So verhandelt der marokkanische Verband wohl mit Barcelona-Legende Andres Iniesta über eine Anstellung als Sportdirektor von Marokkos Nationalteam.

Bereits im Januar hatte die spanische Zeitung Asüber die entsprechenden Gespräche berichtet. Iniestas Hauptaugenmerk läge bei einem Engagement in Marokko auf der Weiterführung der zuletzt sehr positiven Entwicklung - vor allem mit Blick auf die WM 2030, die die Marokkaner gemeinsam mit Spanien und Portugal ausrichten werden.