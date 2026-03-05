Wie der spanische Radiosender Cadena Ser berichtet, bot sich dem 46-Jährigen angeblich die Möglichkeit, die marokkanische Nationalmannschaft zu übernehmen und während der anstehenden WM zu betreuen. Ein entsprechendes Angebot habe er allerdings abgelehnt.
Spektakuläre Rückkehr offenbar geplatzt! Barca-Legende Xavi schlug wohl Job bei WM-Teilnehmer aus
Demnach habe es Verhandlungen zwischen den Parteien gegeben, jedoch konnte keine Einigung über die genaue Zusammensetzung des Trainerstabs gefunden werden. So wollte Xavi offenbar einen Co-Trainer, einen Analysten und einen Fitnesstrainer mitbringen, während der marokkanische Verband klarstellte, dass er nur alleine kommen könne.
Der derzeitige Trainer der Nordafrikaner, Walid Regragui, hatte übereinstimmenden Medienberichten zufolge Anfang Februar sein Rücktrittsgesuch eingereicht, noch steht die offizielle Mitteilung zur Trennung aber aus. Wie es heißt, sei Regragui "erschöpft" und könne sich deshalb nicht auf seine Aufgaben hinsichtlich des anstehenden Turniers fokussieren.
Xavi zuletzt beim FC Barcelona unter Vertrag
Aus sportlicher Sicht spricht wenig für eine vorzeitige Abberufung des 50-Jährigen, schließlich arbeitete sich Marokko unter seiner Regie bis auf Rang acht der FIFA-Weltrangliste vor. Regragui hatte Marokko im August 2022 übernommen und nur wenige Monate später bei der Weltmeisterschaft in Katar sensationell ins Halbfinale geführt, wo man nur knapp mit 0:2 Frankreich unterlag. Bei der jüngsten Ausgabe des Afrika Cups erreichte Marokko das Finale, musste sich dort allerdings nach Verlängerung auf dramatische Weise dem Senegal geschlagen geben.
Die WM 2024 findet zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Marokko bekommt es in der Gruppenphase mit Brasilien, Schottland und Haiti zu tun. Aufgrund der starken Abschneiden bei den vergangenen Turnieren gelten die Nordafrikaner als einer der Geheimfavoriten auf den Titel.
Xavi stand bis 2024 bei seinem Jugendklub Barcelona an der Seitenlinie, seitdem ist er vereinslos. In den vergangenen Monaten wurde er immer wieder mit diversen Klubs in Verbindung gebracht, richtig heiß wurde es aber nirgends. Er selbst soll dem Vernehmen nach auf ein Engagement bei einem Klub aus der Premier League spekulieren.
Xavi: Seine Statistiken und Daten als Trainer
- 2021-2024: FC Barcelona
- 2019-2021: Al-Sadd