Kommt eine Legende des FC Barcelona? Marokko arbeitet wohl an einem absoluten Hammerdeal

Iniesta, der seine Karriere 2024 nach einer letzten Station bei Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emirate beendet hatte, könnte Marokko jedenfalls mit großer Expertise zur Seite stehen. Schließlich gewann der ehemalige Weltklassemittelfeldspieler mit dem FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft sämtliche großen Titel.

2010 in Südafrika krönte er Spanien mit dem 1:0-Siegtor in der Verlängerung des Finals gegen die Niederlande zum Weltmeister. Ein Traum, den auch die Marokkaner mittlerweile im Hinterkopf haben. Bei der WM 2022 drangen sie überraschend bis ins Halbfinale vor und wurden Vierter, bei der WM im kommenden Sommer zählen sie zu den Geheimfavoriten. In seiner Vorrundengruppe bekommt es Marokko mit Brasilien, Schottland und Haiti zu tun.

Nicht nur wegen des vierten Platzes bei der WM 2022 erlebte der marokkanische Fußball in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung. Bei Olympia 2024 in Paris holte die marokkanische Auswahl Bronze, im Oktober vergangenen Jahres wurde Marokko U20-Weltmeister. Iniesta soll nun offenbar dabei helfen, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und auf ein neues Level zu hieven.