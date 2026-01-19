Barcelona-Legende Andres Iniesta könnte künftig offenbar eine Funktion bei der Nationalmannschaft Marokkos übernehmen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung As hervor.
Kommt eine Legende des FC Barcelona? Marokko arbeitet wohl an einem absoluten Hammerdeal
Andres Iniesta soll Rolle bei Marokkos Nationalmannschaft übernehmen
Demnach weilt Iniesta derzeit für Gespräche mit dem marokkanischen Fußballverband in Marokkos Hauptstadt Rabat. Die Nordafrikaner würden den spanischen Welt- und Europameister wohl gerne davon überzeugen, ihr Nationalteam künftig in einer nicht näher definierten Rolle mit sportlicher Verantwortung zu unterstützen. Was genau Iniestas Aufgabe werden könnte, geht aus dem Bericht nicht hervor. Jedenfalls strebe er eine Laufbahn als Sportdirektor oder auch im Trainerbereich an, heißt es.
Bei einem möglichen Engagement des 41-Jährigen in Marokko läge das Augenmerk darauf, den frischgebackenen Vize-Afrikameister auf dem Weg zur WM 2030 intensiv zu begleiten. Das übernächste Weltturnier ist für die Marokkaner von besonderer Bedeutung, schließlich werden sie neben Spanien und Portugal eines der drei Gastgeberländer sein.
- AFP
Mit Andres Iniesta im Team? Marokko träumt von WM-Titel 2030
Iniesta, der seine Karriere 2024 nach einer letzten Station bei Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emirate beendet hatte, könnte Marokko jedenfalls mit großer Expertise zur Seite stehen. Schließlich gewann der ehemalige Weltklassemittelfeldspieler mit dem FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft sämtliche großen Titel.
2010 in Südafrika krönte er Spanien mit dem 1:0-Siegtor in der Verlängerung des Finals gegen die Niederlande zum Weltmeister. Ein Traum, den auch die Marokkaner mittlerweile im Hinterkopf haben. Bei der WM 2022 drangen sie überraschend bis ins Halbfinale vor und wurden Vierter, bei der WM im kommenden Sommer zählen sie zu den Geheimfavoriten. In seiner Vorrundengruppe bekommt es Marokko mit Brasilien, Schottland und Haiti zu tun.
Nicht nur wegen des vierten Platzes bei der WM 2022 erlebte der marokkanische Fußball in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung. Bei Olympia 2024 in Paris holte die marokkanische Auswahl Bronze, im Oktober vergangenen Jahres wurde Marokko U20-Weltmeister. Iniesta soll nun offenbar dabei helfen, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und auf ein neues Level zu hieven.
Marokko verliert Drama-Finale beim Afrika-Cup
Zunächst muss man in Marokko allerdings eine riesige Enttäuschung verkraften. Im Finale des Afrika-Cups unterlag der Gastgeber am Sonntagabend Senegal mit 0:1 nach Verlängerung. Der Traum vom ersten Triumph beim Kontinentalturnier seit 50 Jahren - und dann auch noch vor heimischer Kulisse - platzte jäh und unter völlig verrückten Umständen.
Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Marokko einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen bekommen, woraufhin sich ein Teil von Senegals Mannschaft auf Anweisung ihres Trainers zunächst weigerte, weiterzuspielen. Ein Spielabbruch drohte, dank des Eingreifens von Senegals Kapitän Sadio Mane konnte es nach rund 20-minütiger Unterbrechung aber doch noch weitergehen und Brahim Diaz übernahm die Verantwortung, den Elfmeter auszuführen. Der Panenka von Marokkos Spielmacher landete jedoch in den Armen des senegalesischen Torhüters Edouard Mendy und es ging in die Verlängerung, in der sich die Senegalesen durchsetzten und zum zweiten Mal nach 2022 Afrikameister wurden.
- Getty
Andres Iniesta: Seine großen Turniere mit Spanien
- WM 2006: 1 Einsatz / Aus im Achtelfinale
- EM 2008: 6 Einsätze (2 Assists) / Europameister
- WM 2010: 6 Einsätze (2 Tore) / Weltmeister
- EM 2012: 6 Einsätze (2 Assists) / Europameister
- WM 2014: 3 Einsätze (1 Assist) / Aus in der Vorrunde
- EM 2016: 4 Einsätze (1 Assist) / Aus im Achtelfinale
- WM 2018: 4 Einsätze (2 Assists) / Aus im Achtelfinale