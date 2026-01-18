Senegal droht mit Spielabbruch - und Star von Real Madrid vergibt per Panenka! Afrika-Cup-Finale erlebt nach umstrittenem Elfmeterpfiff für Marokko einen unfassbaren Eklat

Die Senegalesen waren derweil knapp 20 Minuten nach dem fragwürdigen Elfmeterpfiff zugunsten von Marokko dann doch wieder geschlossen auf dem Platz, nachdem kurzzeitig ein Abbruch des Endspiels gedroht hatte. Mane hatte seine Mannschaft davon überzeugt, die Elfmeterentscheidung zu akzeptieren und weiterzumachen. Eine Entscheidung, die sich lohnen sollte.

Denn das Elfmeterdrama war noch nicht zu Ende erzählt. Brahim Diaz übernahm vor den hoffnungsfrohen heimischen Fans in Rabat die Verantwortung und trat zu dem möglicherweise alles entscheidenden Strafstoß an. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid probierte es mit einem Panenka - doch Senegals Torhüter Edouard Mendy blieb einfach stehen und konnte den Ball so ohne Mühe parieren.

Direkt danach pfiff der Schiedsrichter die reguläre Spielzeit ab und es ging torlos in die Verlängerung. Der Schock bei Diaz und im weiten Rund saß tief - und wurde ein paar Minuten später noch größer. Denn in der 94. Minute brachte Mittelfeldspieler Pape Gueye den Senegal in Führung.

Die konsternierten Marokkaner berappelten sich und drängten in der verbleibenden Spielzeit der Verlängerung auf den Ausgleich. Mehr als ein Latten-Kopfball von Nayef Aguerd in der 108. Minute war allerdings nicht mehr drin. Der Senegal hätte derweil schon früher alles klar machen können, Cherif Ndiaye vergab jedoch eine riesige Chance auf das 2:0 (111.).

Dennoch reichte es für die Mannschaft von Trainer Thiaw zum Sieg und damit zum zweiten Afrika-Cup-Titel für den Senegal nach 2022. Schon vor dem Finale hatte es indes Ärger gegeben, da der senegalesische Verband Gastgeber Marokko vorwarf, Mane und Co. im Vorfeld des großen Spiels nicht gut zu behandeln. So sei die Mannschaft Senegals bei ihrer Ankunft am Bahnhof einer "gefährlichen Situation" ausgesetzt gewesen durch "mangelnde Sicherheitsvorkehrungen".

"Was gestern passiert ist, war nicht normal", sagte Nationaltrainer Thiaw. "Angesichts der Anzahl der Menschen hätte alles Mögliche passieren können. Meine Spieler hätten in Gefahr sein können."

Marokko, als Top-Favorit in das Heimturnier gegangen, muss indes weiter auf seinen zweiten Afrika-Cup-Titel warten. Der WM-Vierte von 2022 hatte davon geträumt, sich erstmals seit 50 Jahren (1976) wieder zum kontinentalen Champion zu krönen.