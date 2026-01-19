Er weinte nach dem Elfmeter-Albtraum auf der Bank: Marokkos Trainer übt deutliche Kritik an Real Madrids Brahim Diaz

"Es verging sehr viel Zeit im Vorfeld des Elfmeters, das muss ihn gestört haben", äußerte Regragui nach dem verlorenen Endspiel zunächst Verständnis für den Star von Real Madrid.

Beinahe hätte das Afrika-Cup-Finale einen Abbruch erlebt, da sich Senegal nach dem sehr umstrittenen Elfmeterpfiff zugunsten der Marokkaner kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zunächst weigerte, weiterzuspielen. Der Ärger der Westafrikaner war auch deshalb derart groß, da der Schiedsrichter wenige Minuten zuvor ihrem vermeintlichen Führungstor wegen eines sehr fragwürdigen Foulspiels im Vorfeld die Anerkennung verweigert hatte.

Auf Anweisung von Trainer Pape Thiaw verzog sich ein Großteil von Senegals Mannschaft tatsächlich vorübergehend in die Kabine. Kapitän Sadio Mane gelang es jedoch irgendwann, seine Mitspieler doch zum Weiterspielen zu überreden. Dennoch vergingen zwischen Elfmeterpfiff und Ausführung rund 20 Minuten voller Chaos.