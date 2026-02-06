Sein Team gilt als großer Geheimfavorit! Trainer wirft offenbar wenige Monate vor der WM 2026 hin

Regragui hatte Marokko im August 2022 übernommen und nur wenige Monate später bei der Weltmeisterschaft in Katar sensationell ins Halbfinale geführt, wo man nur knapp mit 0:2 Frankreich unterlag. Bei der jüngsten Ausgabe des Afrika Cups erreichte Marokko das Finale, musste sich dort allerdings nach Verlängerung auf dramatische Weise dem Senegal geschlagen geben.

Die WM 2024 findet zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Marokko bekommt es in der Gruppenphase mit Brasilien, Schottland und Haiti zu tun.

Aufgrund der starken Abschneiden bei den vergangenen Turnieren gelten die Nordafrikaner als einer der Geheimfavoriten auf den Titel.