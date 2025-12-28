Der FC Liverpool hat am Samstag nach einem emotionalen Nachmittag einen 2:1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers gefeiert. Es war das erste Duell der Teams, für die der im Sommer tödlich verunglückten Diogo Jota in England gespielt hatte. Auch seine Witwe Rute Cardoso war dabei - und bedankte sich anschließend für eine besondere Geste mit rührenden Worten.
"Bedeuten mehr, als ich in Worte fassen kann": Witwe von Diogo Jota sendet nach Duell seiner Ex-Klubs emotionale Botschaft
Vor Anpfiff waren die Spieler mit zwei Kindern von Jota ins Stadion eingelaufen, Fans beider Teams gedachten dem Portugiesen. In der 20. Minute - analog zur Trikotnummer Jotas - riefen die Fans den Namen des Verstorbenen.
Auf ihren Kanälen in den sozialen Medien schrieb Witwe Cardoso nach der Partie in Richtung des LFC: "Von ganzem Herzen danke ich dem Verein und allen Fans für die Liebe, den Respekt und die Unterstützung, die sie mir in dieser unglaublich schwierigen Zeit entgegengebracht haben. Eure Nachrichten und Gesten bedeuten mir mehr, als ich in Worte fassen kann."
- Getty Images Sport
Liverpool zahlte Jotas Witwe sein volles Gehalt
Es war nicht die erste große Geste des FC Liverpool für Jotas Witwe. Ende September, Jota war am 3. Juli bei einem Autounfall gestorben, hatte Trainer Arne Slot bestätigt, dass der englische Meister Cardoso das volle Gehalt aus dessen noch laufendem Vertrag bei den Reds ausgezahlt hat. Entsprechende Medienberichte waren in Portugal Anfang Juli, kurz nach dem tragischen Tod des Stürmers, aufgetaucht.
Jotas Rückennummer 20 wird nicht mehr vergeben
Jota (28) und sein Bruder Andre Silva (26) kamen in der spanischen Provinz Zamora ums Leben. Sie waren unterwegs zu einem Fährhafen, von wo aus Jota nach England fahren wollte, um dort die Saisonvorbereitung mit Liverpool wieder aufzunehmen.
Jota stand bei den Reds noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Jahresgehalt betrug rund sieben Millionen Euro. Entsprechend zahlten Liverpools Eigentümer um die US-amerikanische Fenway Sports Group (FSG) 14 Millionen Euro an Cardoso. Sie heiratete den Nationalspieler Portugals (49 Einsätze) nur wenige Wochen vor dem Unglück. Gemeinsam haben sie drei Kinder.
Der vielseitige Angreifer spielte insgesamt fünf Jahre lang für den Traditionsverein und gewann mit ihm unter anderem die englische Meisterschaft. In 182 Spielen erzielte er 65 Tore. Seine Rückennummer 20 wird nicht mehr vergeben.
Diogo Jota: Statistiken für Wolverhampton und Liverpool
- FC Liverpool: 182 Pflichtspiele, 65 Tore, 26 Vorlagen
- Wolverhampton Wanderers: 131 Pflichtspiele, 44 Tore, 19 Vorlagen