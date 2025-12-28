"Bedeuten mehr, als ich in Worte fassen kann": Witwe von Diogo Jota sendet nach Duell seiner Ex-Klubs emotionale Botschaft

Jota (28) und sein Bruder Andre Silva (26) kamen in der spanischen Provinz Zamora ums Leben. Sie waren unterwegs zu einem Fährhafen, von wo aus Jota nach England fahren wollte, um dort die Saisonvorbereitung mit Liverpool wieder aufzunehmen.

Jota stand bei den Reds noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Jahresgehalt betrug rund sieben Millionen Euro. Entsprechend zahlten Liverpools Eigentümer um die US-amerikanische Fenway Sports Group (FSG) 14 Millionen Euro an Cardoso. Sie heiratete den Nationalspieler Portugals (49 Einsätze) nur wenige Wochen vor dem Unglück. Gemeinsam haben sie drei Kinder.

Der vielseitige Angreifer spielte insgesamt fünf Jahre lang für den Traditionsverein und gewann mit ihm unter anderem die englische Meisterschaft. In 182 Spielen erzielte er 65 Tore. Seine Rückennummer 20 wird nicht mehr vergeben.