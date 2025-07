Trauer um Diogo Jota: Der Stürmerstar des FC Liverpool ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Es war mitten in der Nacht, als es zur Tragödie kam. Gegen 0.30 Uhr saßen Diogo Jota und sein Bruder in einem Lamborghini, sie versuchten ein anderes Fahrzeug zu überholen, an ihrem Auto platzte ein Reifen, sie kamen von der Autobahn 52 in der Region Zamora im Nordwesten von Spaniens ab. Der Lamborghini fing Feuer - Jota und sein Bruder Andre Silva wurden aus dem Leben gerissen. Und die Fußball-Welt steht unter Schock.

Jota wurde nur 28 Jahre alt, der Angreifer des FC Liverpool hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, sowie drei Kinder. Andre Silva, ebenfalls Profifußballer und beim FC Penafiel in Portugal unter Vertrag, starb mit 25 Jahren. Das bestätigte die Polizei.