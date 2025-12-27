Liverpools Trainer Arne Slot hat sich zufrieden mit Florian Wirtz gezeigt, nachdem dem deutschen Nationalspieler beim 2:1-Sieg der Reds gegen den Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers sein Premieren-Tor für seinen neuen Klub zum zwischenzeitlichen 2:0 gelungen war. Der Coach war sich sicher, dass Wirtz noch zahlreiche weitere Treffer für Liverpool nachlegen wird.
"Er wird noch viele weitere Tore schießen": Liverpools Trainer Arne Slot lobt Florian Wirtz nach dessen Premiere
- AFP
Wirtz war im Sommer für mehr als 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt und hatte zunächst mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. Er musste in der Premier League lange auf seine erste Torbeteiligung warten, die ihm erst kurz vor Weihnachten mit einem Assist bei Tottenham glückte. Nun legte er eine Woche später sein erstes Tor für die Reds nach.
Sein Trainer Slot sagte hinterher bei Sky Sports: "Die Mannschaft hat gesehen, wie viel er bereits für uns geleistet hat, indem er Chancen herausgespielt hat und so nah an einem Tor dran war. Er wird so weitermachen und noch viele weitere Tore für uns schießen. Ich denke, Florian hat heute mehr geleistet, als nur ein Tor zu schießen."
Wirtz: Immer zuversichtlich, die Durststrecke zu beenden
Wirtz selbst zeigte sich bei Sky Sports natürlich auch hochzufrieden mit seinem ersten Tor: "Es war ein sehr schönes Gefühl, mit all den Fans um mich herum. Ich war sehr glücklich und bin es immer noch. Ich war zuversichtlich, dass ich irgendwann ein Tor machen werde. Ich wollte das mit dem Toreschießen und den Vorlagen schon früher schaffen, aber es ist nunmal so gelaufen. Ich muss das akzeptieren. Ich wusste einfach, dass es irgendwann passieren wird, und habe versucht, einfach so weiterzumachen", sagte er.
Zum Heimsieg gegen das Schlusslicht ergänzte er: "Wir haben eine brillante erste Halbzeit gespielt. Wir haben dann das Spiel aus der Hand gegeben und es uns dann wiedergeholt. Alle haben hart gearbeitet. In den letzten 20 Minuten haben wir es uns etwas schwer gemacht. Ich kann nicht sagen, warum. Das müssen wir ändern. Es war kein leichter Start in die Saison für uns, aber wir werden besser und holen jetzt die Punkte."
Die Leistungsdaten von Florian Wirtz beim FC Liverpool in der Saison 25/26:
- Spiele: 23
- Spielminuten: 1635
- Tore: 1
- Vorlagen: 6