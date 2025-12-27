"Er wird noch viele weitere Tore schießen": Liverpools Trainer Arne Slot lobt Florian Wirtz nach dessen Premiere

Wirtz selbst zeigte sich bei Sky Sports natürlich auch hochzufrieden mit seinem ersten Tor: "Es war ein sehr schönes Gefühl, mit all den Fans um mich herum. Ich war sehr glücklich und bin es immer noch. Ich war zuversichtlich, dass ich irgendwann ein Tor machen werde. Ich wollte das mit dem Toreschießen und den Vorlagen schon früher schaffen, aber es ist nunmal so gelaufen. Ich muss das akzeptieren. Ich wusste einfach, dass es irgendwann passieren wird, und habe versucht, einfach so weiterzumachen", sagte er.

Zum Heimsieg gegen das Schlusslicht ergänzte er: "Wir haben eine brillante erste Halbzeit gespielt. Wir haben dann das Spiel aus der Hand gegeben und es uns dann wiedergeholt. Alle haben hart gearbeitet. In den letzten 20 Minuten haben wir es uns etwas schwer gemacht. Ich kann nicht sagen, warum. Das müssen wir ändern. Es war kein leichter Start in die Saison für uns, aber wir werden besser und holen jetzt die Punkte."