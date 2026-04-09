Ablösefreier Transfercoup? BVB lockt Abwehrspieler angeblich mit Top-Gehalt

Das Interesse der Schwarzgelben an den Diensten Senesis ist nicht neu. Bereits Mitte März hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass die Dortmunder den Abwehrspieler "intensiv beobachtet". Senesi hatte dem AFC Bournemouth da schon bereits mitgeteilt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zu einem Topklub wechseln zu wollen.

Neben dem BVB sollen auch Tottenham Hotspur, Aston Villa und besonders Juventus interessiert sein. Auch von den Biancconeri soll bereits ein Angebot bei Senesi eingeflattert sein. Demnach liege dem Argentinier ein Vierjahresvertrag mit drei Millionen Euro im Jahr vor.

Beim BVB herrscht im kommenden Transfersommer dringender Handlungsbedarf in der Defensivzentrale. Kapitän Emre Can wird noch lange Zeit aufgrund seines Kreuzbandrisses fehlen, Niklas Süle wird den Verein verlassen und nach wie vor ist nicht klar, was mit Nico Schlotterbeck passiert.