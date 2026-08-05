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England Championship
England Championship Übersicht
England Championship, Spielplan und Ergebnisse
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Donnerstag, 13. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Birmingham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Blackburn
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bolton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Bristol City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0