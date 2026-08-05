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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Birmingham crestBirmingham00000000
2Blackburn crestBlackburn00000000
3Bolton crestBolton00000000
4Bristol City crestBristol City00000000
5Burnley crestBurnley00000000
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