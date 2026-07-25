Crysencio Summerville kassiert nach seinem Wechsel von West Ham nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal angeblich richtig ab. Der 24-jährige Niederländer unterschrieb am Freitag einen Vierjahresvertrag beim Saudi-Klub, der ihm nach Informationen von Sky Sport pro Saison 17 Millionen Euro netto an Gehalt einbringt. Damit kassiert der Offensivspieler während seiner Zeit in Saudi-Arabien satte 68 Millionen Euro netto.

Mit seinem Jahresgehalt würde er selbst in der Premier League, die traditionell ihre Stars gut bezahlt, auf dem zweiten Platz des Gehaltsrankings landen. Nur Erling Haaland bekommt bei Manchester City noch mehr. Neben den Zahlungen, die auf Summervilles Konto landen, musste Al-Hilal auch noch rund 75 Millionen Euro an Ablösesumme für den Wunschspieler auf den Tisch legen.

Summerville machte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko positiv auf sich aufmerksam. Er erzielte zwei Tore gegen Japan und Schweden selbst und bereitete zwei weitere Treffer vor. Das frühe Ausscheiden der Mannschaft von Trainer Ronald Koeman im Sechzehntelfinale gegen Marokko konnte er allerdings auch nicht verhindern, woraufhin der Bondscoach zurücktrat und bislang noch nicht ersetzt wurde. Sein Debüt im Nationalteam hatte Summerville erst Anfang Juni im Test gegen Algerien gefeiert.

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Summerville wurde in der Jugend von Feyenoord Rotterdam ausgebildet und verließ schon mit 18 Jahren die Niederlande, um sich für sechs Millionen Euro Ablösesumme Leeds United anzuschließen. Nach vier Jahren im Klub folgte 2024 der Wechsel zu West Ham für knapp 30 Millionen Euro. Nach dem Abstieg in die Championship machen die Hammers nun Kasse, indem sie Summerville an den finanzkräftigen Saudi-Verein abgeben.