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Watford v Sheffield United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Doch kein Geldregen für den FC Bayern München? Transferpoker um Ex-Talent gestaltet sich wohl schwierig

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N. Irankunda

Nestory Irankunda will wechseln, muss sich aber vorerst noch gedulden.

Der FC Watford hat laut Sky Sports zwei Angebote über 11,7 Millionen Euro für Nestory Irankunda abgelehnt. Vom Poker um den Ex-Bayern-Stürmer könnte auch der Rekordmeister profitieren. Die Absagen sorgen für Erstaunen, da die portugiesische Sportzeitung A Bolaerst am Mittwoch berichtet hatte, dass Sporting dem Klub eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro in Aussicht stellt und dem 20-jährigen Flügelstürmer ein Fünfjahresvertrag winke.

Dass Watford die Offerten in zweistelliger Millionenhöhe dennoch vorerst ausschlägt, verdeutlicht die harte Haltung der Klubführung. Irankunda selbst visiert in diesem Sommer ausdrücklich einen Wechsel an, obwohl er vertraglich noch bis 2030 an die Hornets gebunden ist.

Aufmerksam verfolgt werden die Entwicklungen an der Vicarage Road auch beim FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist über eine Weiterverkaufsbeteiligung direkt an der finanziellen Abwicklung eines künftigen Transfers beteiligt.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

FC Bayern winkt Geld wegen Nestory Irankunda

Laut Sky Sports sicherten sich die Münchner bei Irankundas Verkauf vor etwas mehr als einem Jahr eine Beteiligung von 50 Prozent an einem Folge-Transfer. Im Zuge der aktuellen Verhandlungen kauften die Verantwortlichen aus Watford dem FC Bayern zehn Prozentpunkte dieser Beteiligung ab. Zudem ist die im damaligen Vertrag verankerte Rückkaufklausel der Bayern inzwischen abgelaufen.

Aus finanzieller Sicht erweist sich die Personalie für alle Seiten als lukrativ. Watford hatte Irankunda vor einem Jahr für drei Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet. Bei einem Transfer im Bereich von 15 Millionen Euro würde der englische Klub die investierte Summe mehr als verfünffachen. Durch die verbleibende Weiterverkaufsbeteiligung fließt zeitgleich ein millionenschwerer Betrag direkt in die Kassen der Münchner.

Sportlich blickt der Australier auf ein durchwachsenes Jahr in England zurück. In 42 Pflichtspielen für Watford verbuchte der Angreifer vier Tore und fünf Vorlagen, verpasste mit Tabellenplatz 16 in der Championship jedoch den Wiederaufstieg in die Premier League deutlich.

Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images

Nestory Irankunda kritisierte den FC Bayern

Auf internationaler Bühne überzeugte der 20-Jährige hingegen zuletzt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko: Dort gehörte er zum 26-köpfigen Aufgebot Australiens, bestritt alle vier Partien der Socceroos bis zum Aus im Sechzehntelfinale gegen Ägypten und erzielte dabei einen Treffer.

In München war Irankunda der Durchbruch zuvor verwehrt geblieben. Für die Profimannschaft des FC Bayern absolvierte er kein einziges Pflichtspiel und sammelte stattdessen Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sowie mit der U19 in der Youth League. Bei seinem Abschied im vergangenen Jahr hatte das Talent vor allem die mangelnde Kommunikation seitens der Bayern-Verantwortlichen kritisiert.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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