Die letzte Saison endete mit einem irren Drama! Abgang des FC Bayern will "Wiedergutmachung"

"Das Ende der letzten Saison hatte einen bitteren Beigeschmack. Aber was vor zwei Monaten passiert ist, ist nicht das Ende. Jetzt ist Zeit für Wiedergutmachung. Wir sind sehr hungrig, bereit für die neue Saison und gehen all in", sagt Daniel Peretz zu SPOX. "Für uns ist das unfinished Business."

Der 26-jährige Keeper aus Israel wechselte vergangenen Winter leihweise vom FC Bayern nach Southampton. Dank eines beeindruckenden Siegeszugs kämpften sich die Saints mit ihrem neuen Stammkeeper aus der Abstiegszone bis ins Aufstiegs-Playoff. Dort gewannen sie im Halbfinale zwar gegen den FC Middlesbrough, wurden wegen der spektakulären Spionageaffäre aber vom Endspiel im Wembley Stadion ausgeschlossen. Stattdessen stieg Hull City auf.

Der deutsche Trainer Tonda Eckert, mitverantwortlich für die Vorfälle, blieb letztlich dennoch im Amt und soll Southampton nun im zweiten Anlauf zurück in die Premier League führen. Peretz wechselte nach dem Ende seiner Leihe für acht Millionen Euro fest vom FC Bayern zu den Saints und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. "Ich fühle mich hier zuhause", sagt er. "Und wenn man sich zuhause fühlt, muss man bleiben. Ich bin mir sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Hier ist mein Herz."

Manuel Neuer? "Wichtiger Grund, warum ich Torwart geworden bin"

Peretz war 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt. Hinter Stammkeeper Manuel Neuer bekam er kaum Chancen und absolvierte insgesamt nur sieben Pflichtspiele für den FC Bayern, genoss aber dennoch die Arbeit mit der 40-jährigen Keeper-Ikone.

"Manu war für mich das größte Idol", sagt Peretz. "Er ist ein wichtiger Grund, warum ich Torwart geworden bin. Ich war vor dem Wechsel sehr aufgeregt, ihn zu treffen. Und er hat sich dann als toller Typ entpuppt. Manu hat mir viel geholfen und mir Tipps und Verbesserungsvorschläge gegeben. Ich habe von ihm viel für mein Leben und meine Karriere mitgenommen."

Daniel Peretz blieb beim HSV nur Reservist

Durch die Verpflichtung von Jonas Urbig Anfang 2025 wurde Peretz schließlich zum dritten Keeper degradiert, woraufhin er im Sommer 2025 leihweise zum Hamburger SV wechselte. Dort verlor er das Duell mit Daniel Heuer Fernandes um den Stammplatz im Tor. "Ich hatte mir die Zeit anders vorgestellt, sie hat mich mental aber stärker gemacht", sagt Peretz. Im Januar 2026 zog er schließlich nach Southampton weiter.

Die Saints starten am Samstag im League Cup gegen den Viertligisten Colchester United in die Saison. Eine Woche später gastiert Southampton zum Auftakt der Championship beim FC Watford.