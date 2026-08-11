Keine Rückennummer mehr! Nächster Tiefschlag für Niclas Füllkrug bei West Ham United

West Ham United würde Niclas Füllkrug offenbar zum Schnäppchenpreis abgeben und damit ein sattes Transferminus in Kauf nehmen.

Vor wenigen Tagen war der Wechsels des Stürmers zum italienischen Aufsteiger FC Venedig trotz einer Einigung mit der Spielerseite laut der Bild-Zeitung an der Ablöse geplatzt. Die Höhe der Forderung blieb in dem Bericht offen. Nun will Sky erfahren haben, welche Summe von den Hammers aufgerufen wurde.

Demnach forderte West Ham fünf Millionen Euro für Füllkrug, der vor gerade einmal zwei Jahren noch für satte 27 Millionen Euro vom BVB nach London gewechselt war. Um den 33-Jährigen von der Gehaltsliste zu bekommen, ist der auf Einnahmen angewiesene Premier-League-Absteiger also anscheinend zu einem Transferminus von mehr als 20 Millionen Euro bereit.

Niclas Füllkrug hat keine Rückennummer mehr

Füllkrugs Vertrag ist noch bis 2028 datiert. In den Planungen seines Noch-Arbeitgebers spielt er jedoch überhaupt keine Rolle mehr. Der 24-fache deutsche Nationalspieler erhielt in der offiziellen Kaderliste nicht einmal mehr eine Rückennummer für die anstehende Saison in der Championship. Seine 11 hat inzwischen Neuzugang Tanner Tessmann übernommen.

Auch fehlte er zuletzt beim Media Day, bei dem unter anderem die Portrait- und Mannschaftsfotos für die neue Saison entstanden. Darüber hinaus trainiert Füllkrug dem Vernehmen nach derzeit nicht mehr mit der Mannschaft.

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Niclas Füllkrug enttäuschte auch bei der AC Milan

Füllkrug hatte nach seinem hochdotierten Wechsel nie die hohen Erwartungen an ihn bei West Ham erfüllen können. Auch aufgrund wiederkehrender Verletzungsprobleme bestritt er lediglich 29 Pflichtspiele für die Hammers, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen. Folglich wurde er bereits Anfang des Jahres an die AC Milan verliehen, um sich für den WM-Kader zu empfehlen. Allerdings scheiterte das Vorhaben krachend.

In 20 Einsätzen traf Füllkrug lediglich einmal für die Rossoneri und wurde von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Milan zog die zuvor vereinbarte Kaufoption erwartungsgemäß nicht, weshalb sich Füllkrug nun im Wartestand befindet. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Rückkehr zu Werder Bremen gegeben, mittlerweile haben die Norddeutschen mit Cedric Itten aber bereits einen neuen Stoßstürmer verpflichtet.

In italienischen Medien wurden zuletzt mit der AC Florenz und Lazio Rom zwei weitere Klubs aus der Serie A mit Füllkrug in Verbindung gebracht. Von konkreten Verhandlungen ist bisher jedoch nicht die Rede.