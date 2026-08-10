Wrexhams rekordverdächtiger Aufstieg in der Fußballpyramide war phänomenal. Mit dem Aufstieg in die Championship wurde der Klub zur ersten Mannschaft überhaupt in den fünf höchsten englischen Spielklassen, der drei Aufstiege in Folge gelungen sind.

Erstaunlicherweise richtet die drittälteste professionelle Fußballmannschaft der Welt nach einem beeindruckenden siebten Platz in ihrer Debütsaison in der Championship in der vergangenen Saison den Blick nun fest auf das verheißene Land: die Premier League.

GOAL erklärt euch genau, wie ihr an Wrexham-Tickets für 2026/27 kommt, welche Ticketpreise gelten, wie der Kauf funktioniert und mehr.

Kommende Wrexham-Spiele in der Saison 2025/26

Datum Spiel (GMT) Spielort Tickets Sa., 7. März FA Cup: Wrexham vs Chelsea (17.45 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Di., 10. März Wrexham vs Hull City (19.45 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Fr., 13. März Wrexham vs Swansea City (20 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Di., 17. März Watford vs Wrexham (19.45 Uhr) Vicarage Road (Watford) Tickets Sa., 21. März Sheffield United vs Wrexham (15 Uhr) Bramall Lane (Sheffield) Tickets Fr., 3. Apr. West Brom vs Wrexham (15 Uhr) The Hawthorns (West Bromwich) Tickets Mo., 6. Apr. Wrexham vs Southampton (15 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Sa., 11. Apr. Birmingham City vs Wrexham (15 Uhr) St Andrew's (Birmingham) Tickets Sa., 18. Apr. Wrexham vs Stoke City (15 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets Di., 21. Apr. Oxford United vs Wrexham (19.45 Uhr) Kassam Stadium (Oxford) Tickets Sa., 25. Apr. Coventry City vs Wrexham (15 Uhr) CBS Arena (Coventry) Tickets Sa., 2. Mai Wrexham vs Middlesbrough (12.30 Uhr) STōK Cae Ras (Wrexham) Tickets

Wie kann man Wrexham-Tickets kaufen?

Der offizielle und verlässlichste Weg, Tickets für den Spieltag zu kaufen, führt direkt über Wrexhams eTicketing-Portal unter eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Weil die Nachfrage im STōK Cae Ras zu den höchsten in der Championship gehört, werden die Tickets über ein strenges Vergabeverfahren mit mehreren Stufen verteilt.

Offizielle Dragon-Mitgliedschaften & Ticket-Verlosungen

Tickets für den allgemeinen Verkauf erreichen die breite Öffentlichkeit nur selten. Um Heimspiel-Tickets zu bekommen, müssen Fans eine offizielle Dragon-Mitgliedschaft besitzen, also Digital Dragon, Red Dragon oder Gold Dragon.

Wrexham betreibt vor Heimspiel-Blöcken ein offizielles Ticket-Ballot-System für Mitglieder, bei dem rund 1.200 Tickets pro Spiel exklusiv über diese Verlosung verfügbar gemacht werden.

Phasen der Ticketvergabe: Dauerkarteninhaber (Verlängerungen & Priorität bei der Auswärtsvergabe) Offizielle Dragon-Mitglieder (Ticket-Verlosungen & Loyalitätspriorität) Freier Verkauf (nur öffentlich angeboten, wenn Ballot-Tickets nicht vergeben wurden)

Hospitality-Pakete am Spieltag

Executive- und Lounge-Hospitality-Pakete erfordern keine Dragon-Mitgliedschaft und garantieren den Zutritt am Spieltag, sind nach den Veröffentlichungsterminen aber schnell ausverkauft.

Sekundärmarktplätze

Für Fans, die über die Mitgliederverlosung keine Tickets bekommen konnten, bieten Sekundärplattformen wie StubHub Weiterverkaufsoptionen von Fans für Fans. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, über die ihr kauft.

Wie viel kosten Wrexham-Tickets?

Wrexham AFC verfolgt bei allen Heimspielen in der EFL Championship eine Preisstrategie mit Einheitspreisen.

Im Gegensatz zu vielen Championship-Klubs, die für hochkarätige Gegner oder lokale Derbys die Preise erhöhen, bleiben die Ticketpreise unabhängig vom Gegner konstant und gehören zu den günstigsten der Liga.

Außerdem erhebt der Klub bei offiziellen Käufen keinerlei Buchungsgebühren, und alle Tickets werden digital zugestellt.

Die regulären Ticketpreise am Spieltag variieren in erster Linie je nach Tribünenbereich und Alterskategorie:

Erwachsenentickets: Liegen bei der allgemeinen Mitgliedervergabe typischerweise zwischen 24 £ und 26 £.

Liegen bei der allgemeinen Mitgliedervergabe typischerweise zwischen 24 £ und 26 £. Ermäßigungen: Vergünstigte Preise gibt es für Über-65-Jährige, Unter-21-Jährige, Unter-18-Jährige und Unter-14-Jährige, wobei Junior-Tickets bereits ab 10 £ erhältlich sind.

Vergünstigte Preise gibt es für Über-65-Jährige, Unter-21-Jährige, Unter-18-Jährige und Unter-14-Jährige, wobei Junior-Tickets bereits ab 10 £ erhältlich sind. Staffelung nach Tribüne: Plätze in der STōK Cold Brew Coffee Stand, auch University End genannt, bilden den Standard-Grundpreis, während zentrale Sichtachsen in der Wrexham Lager Stand und der Macron Stand zur obersten Stufe der Standardpreise gehören.

Wie bekommt man Wrexham-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sich für jedes Heimspiel in der Championship-Saison 2026/27 einen Platz im STōK Cae Ras zu sichern.

Dauerkarten für die Saison 2026/27 waren ausverkauft, und zwar bereits im Verlängerungsfenster, weil die Nachfrage enorm war. Dauerkarten für Erwachsene begannen bei 420 £+ und boten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für 23 Heimspiele in der Liga.

Alle Dauerkarteninhaber erhalten automatisch eine Digital Dragon Membership, die Zugang zu Aktionsrabatten und digitalen Spieltagsprogrammen gewährt. Fans können außerdem auf den Status Red Dragon oder Gold Dragon upgraden, um physische Karten, exklusive Merchandising-Artikel und vorrangigen Zugang zu Pokaltickets zu erhalten.

Geschichte des SToK Racecourse

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Das Racecourse Ground, derzeit aufgrund eines Sponsoringvertrags mit SToK Cold Brew Coffee als SToK Racecourse bekannt, oder auf Walisisch als SToK Cae Ras, ist ein Fußballstadion in Wrexham in Wales. Es ist mit einer Kapazität von mehr als 10.000 das fünftgrößte Stadion des Landes und seit 1864 die Heimat von Wrexham AFC.

Das Racecourse Ground ist das älteste internationale Fußballstadion der Welt, in dem noch immer Länderspiele ausgetragen werden, nachdem dort 1877 das erste Heim-Länderspiel von Wales stattfand. Das Stadion wurde außerdem vom Rugby-League-Klub North Wales Crusaders, vom Rugby-Union-Klub Scarlets und von Liverpools Reserve genutzt. In den Anfangsjahren wurde das Gelände auch für Cricket und Pferderennen genutzt.

Die Tribünen des Racecourse Ground heißen: The Wrexham Lager Stand, the SToK Cold Brew Coffee Stand, the Macron Stand und The Kop.

Wrexham Lager Stand

Sie grenzte an den Standort des ehemaligen Yale College und ist mit einer Kapazität von 4.200 die derzeit größte Tribüne des Stadions. Sie wurde 1972 als Vorbereitung auf das erste Europa-Abenteuer des Klubs gebaut und brachte dem Klub außerdem neue Umkleidekabinen, Klub-Büros und Entertainment-Suiten. Die Tribüne wird von Wrexham Lager gesponsert, einer unabhängigen Brauerei in lokalem Besitz.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Sie hat eine Kapazität von 2.800 und bietet den Fans eine hervorragende Sicht auf das Spielfeld. Seit der Saison 2007/08 sind die Heimfans in dieser Tribüne untergebracht. Gleichzeitig wurden die Auswärtsfans in die Yale Stand, also die Wrexham Lager Stand, verlegt, außer bei Spielen, bei denen mit einer großen Zahl an Auswärtsfans gerechnet wird.

Macron Stand

Die neueste Tribüne im Racecourse Ground mit einer Kapazität von 3.500. Sie wurde 1999 über der alten Mold Road Stand errichtet. Die Tribüne verfügt über ein TV-Studio und acht vollständig ausgestattete private Boxen sowie über ein Restaurant namens „The Changing Rooms“.

The Kop

Sie befindet sich hinter einem der Tore und ist offiziell als Crispin Lane End oder „Town End“ bekannt. Mit einer Kapazität von 5.000 war die Spion Kop die größte reine Stehplatztribüne der English Football League, wird aber seit 2008 aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt. Im März dieses Jahres genehmigte Wrexham County Borough den Vorschlag für den Bau einer neuen Kop-Tribüne mit 5.500 Sitzplätzen. Der Klub will sie rechtzeitig zur Saison 2026/27 fertigstellen. Es ist entscheidend, das Projekt bis 2026 abzuschließen, da im Stadion im kommenden Sommer Spiele der U19-Europameisterschaft der UEFA ausgetragen werden sollen.

Wo kann man in der Nähe des SToK Racecourse übernachten?