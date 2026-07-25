Der deutsche Rekordmeister hatte den Australier 2024 für nur 900.000 Euro geholt - und macht angeblich nun mit ihm richtig Kasse.

Bereits beim Verkauf zum FC Watford kassierte der FCB im Sommer 2025 mit drei Millionen Euro ein Vielfaches der investierten Summe. Nun aber folgt angeblich noch ein dicker Batzen: Sporting aus Lissabon ist auf Irankunda aufmerksam geworden und nach Angaben des italienischen Transferexperten Nicolo Schira bereit, 22 Millionen Euro für ihn auf den Tisch zu legen.

Dem Bericht zufolge haben sich die Bayern eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 40 Prozent gesichert - was ihnen weitere 8,8 Millionen Euro einbringen könnte. Sollte der Deal zustande kommen, wären aus den 900.000 Euro dann für die Münchner 11,8 Millionen Euro und damit mehr als das Dreizehnfache geworden.

Irankunda kam in der vergangenen Saison für den Zweitligisten in 42 Pflichtspielen auf vier Tore und fünf Vorlagen.