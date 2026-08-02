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Conference League

Conference League Übersicht

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Conference League, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 15. April
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
ges 3 - 4
Mittwoch, 29. April
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Straßburg badge
Straßburg
STR
0
END
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Mittwoch, 6. Mai
Straßburg badge
Straßburg
STR
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
ges 0 - 2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
1
END
ges 5 - 2
Dienstag, 26. Mai
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
END
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Straßburg crestStraßburg6510115616
S
S
S
S
U
2Rakow Czestochowa crestRakow Czestochowa642092714
S
S
S
U
U
3AEK Athen crestAEK Athen6411147713
S
S
S
U
S
4Sp. Prag crestSp. Prag6411103713
S
S
S
U
N
5Rayo Vallecano crestRayo Vallecano6411137613
S
S
N
S
U
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