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Conference League
Conference League Übersicht
Conference League, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 15. April
Mittwoch, 29. April
Mittwoch, 6. Mai
Dienstag, 26. Mai
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Straßburg
|6
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|16
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|14
|3
|AEK Athen
|6
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|13
|4
|Sp. Prag
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|13
|5
|Rayo Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|13