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Nathan Raposo

Nathan, 24 ans, est rédacteur pour GOAL. Récemment diplômé d’un master en marketing et management du sport, il est passionné depuis toujours par le sport et l’écriture, et aime mêler ces deux univers à travers des récits captivants.

Football, tennis, basketball, handball, rugby, hockey sur glace… Tant de sports qui le font vibrer, qu'il a pratiqués et qu'il aime aujourd’hui décrypter pour les partager dans des écrits authentiques.

Convaincu que les mots sont un véritable outil, il met à profit ses compétences pour créer des contenus qui inspirent, engagent et reflètent sa passion pour le sport !

Artikel von Nathan Raposo
  1. pari draw no bet

    Draw No Bet (DNB): Die clevere Absicherung beim Fußball

    In der Welt der Sportwetten wird die Option „Draw No Bet“ (kurz: DNB) immer beliebter – und das aus gutem Grund. Übersetzt bedeutet es so viel wie „Unentschieden keine Wette“ oder „Einsatz zurück bei Remis“.

  7. Double Chance Meaning

    Doppelte Chance beim Fußball: Maximale Sicherheit für deine Tipps

    Die Doppelte Chance (abgekürzt „DC“) ist im Fußball eine der beliebtesten Wettarten. Sie ermöglicht es dir, auf zwei von drei möglichen Spielergebnissen gleichzeitig zu setzen. Das bietet ein deutlich höheres Maß an Sicherheit und steigert deine Gewinnwahrscheinlichkeit.

  10. lexique paris sportifs

    Das Sportwetten-Lexikon: Alle Begriffe erklärt

    In diesem Lexikon findest du alle wichtigen Begriffe und Definitionen, die dir auf deinem Weg als Tipper begegnen werden. Unser Glossar hilft dir dabei, das Fachchinesisch der Buchmacher zu verstehen und deine Strategie zu verbessern.

  2. dropping odds

    Dropping Odds: Wie du fallende Quoten profitabel nutzt

    In der Welt der Sportwetten ziehen sogenannte „Dropping Odds“ (fallende Quoten) immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Für hellwache Tipper können diese Quotenbewegungen goldwerte Gelegenheiten bieten – wenn man weiß, wie man sie rechtzeitig erkennt.

  3. pari win to nil

    Sieg zu Null (Win to Nil): Erfolg durch eine starke Defensive

    Die Wette „Sieg zu Null“ (im Englischen „Win to Nil“) ist die perfekte Wahl für Tipper, die mehr aus einem Favoritensieg herausholen wollen. Anstatt nur auf den Erfolg einer Mannschaft zu setzen, vertraust du hier zusätzlich auf deren defensive Stabilität.

  10. Over/Under

    Über/Unter-Wetten im Fußball: Tore statt Heimsieg

    Die Über/Unter-Wette (auch bekannt als Over/Under) ist eine der spannendsten Alternativen zur klassischen Siegwette. Hierbei spielt es keine Rolle, wer das Spiel gewinnt – es zählt allein die Anzahl der Tore.