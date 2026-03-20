Diese Wettart bietet dir ein wertvolles Sicherheitsnetz: Wenn das Spiel unentschieden endet, wird deine Wette annulliert und du erhältst deinen kompletten Einsatz zurück. In diesem Guide erklären wir dir, wie DNB funktioniert und wann du diese Strategie am besten einsetzen kannst.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was genau ist eine Draw No Bet Wette?

Draw No Bet ist eine Wette, bei der das Unentschieden nicht zählt. Du setzt auf den Sieg eines Teams. Bei einem Remis bekommst du dein Geld zurück.

Sieg deines Teams: Die Wette gewinnt.

Die Wette gewinnt. Unentschieden: Die Wette wird mit einer Quote von 1,0 gewertet - du erhältst deinen Einsatz zu 100 % zurück.

Die Wette wird mit einer Quote von 1,0 gewertet - du erhältst deinen Einsatz zu 100 % zurück. Sieg des Gegners: Die Wette ist verloren.

Wie funktioniert DNB?

Das Prinzip ist denkbar einfach und lässt sich so zusammenfassen:

Team-Wahl: Du entscheidest dich für einen Sieger (Heim oder Auswärts). Weniger Risiko: Die Quote ist etwas niedriger als bei einer normalen Siegwette, aber bei Unentschieden bekommst du dein Geld zurück.

DNB ist besonders dann sinnvoll, wenn zwei Teams auf Augenhöhe spielen oder wenn du einem Außenseiter einen Sieg zutraust, aber den „Last-Minute-Ausgleich“ fürchtest.

Ein Praxisbeispiel: Draw No Bet

Stellen wir uns ein Duell zwischen Team A und Team B vor. Die Quoten für Draw No Bet sehen wie folgt aus:

Team DNB-Quote (Einsatz zurück bei Remis) Team A 1.80 Team B 2.00



Du setzt 100 € auf Team A.

Die drei möglichen Szenarien:

Team A gewinnt: Du erhältst 180 € (100 € x 1.80). Das Spiel endet unentschieden: Du erhältst deine 100 € zurück. Kein Gewinn, aber auch kein Verlust. Team B gewinnt: Dein Einsatz ist verloren.

Unsere Tipps für Draw No Bet Wetten

Um das Beste aus deinen DNB-Einsätzen herauszuholen, solltest du diese Punkte beachten:

⚽ Statistik-Check: Suche nach Teams, die schwer zu schlagen sind, aber oft unentschieden spielen. Hier ist DNB oft profitabler als eine riskante Siegwette.

Suche nach Teams, die schwer zu schlagen sind, aber oft unentschieden spielen. Hier ist DNB oft profitabler als eine riskante Siegwette. 📈 Quoten-Vergleich : Vergleiche DNB-Quoten mit den sogenannten „Asian Handicap 0“ Quoten. Das Prinzip ist identisch, aber manche Buchmacher bieten beim Asian Handicap eine leicht bessere Quote an.

: Vergleiche DNB-Quoten mit den sogenannten „Asian Handicap 0“ Quoten. Das Prinzip ist identisch, aber manche Buchmacher bieten beim Asian Handicap eine leicht bessere Quote an. 🤕 Aufstellung : Fehlen wichtige Verteidiger? Ein Team, das defensiv geschwächt ist, könnte eher dazu neigen, eine Führung noch aus der Hand zu geben - ein klassischer Fall für eine DNB-Absicherung.

: Fehlen wichtige Verteidiger? Ein Team, das defensiv geschwächt ist, könnte eher dazu neigen, eine Führung noch aus der Hand zu geben - ein klassischer Fall für eine DNB-Absicherung. 💵 Bankroll-Management: Nutze DNB, um dein Gesamtrisiko im Portfolio zu senken, besonders bei engen Top-Spielen in der Champions League oder Bundesliga.

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