In diesem Guide erklären wir dir, wie die Doppelte Chance funktioniert, welche Varianten es gibt und mit welchen Strategien du deine Erfolgschancen bei den Buchmachern optimieren kannst.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was ist eine „Doppelte Chance“-Wette?

Bei einer klassischen 1X2-Wette im Fußball deckst du nur einen Ausgang ab (Sieg Heim, Unentschieden oder Sieg Auswärts). Die Doppelte Chance hingegen fasst zwei Spielausgänge in einer Wette zusammen.

Das bedeutet: Du deckst 66,6 % aller möglichen Ergebnisse ab. Dieses Format ist ideal, um das Risiko zu minimieren und Verluste zu vermeiden, selbst wenn das Spiel nicht ganz so läuft wie erwartet.

Wie funktioniert die Doppelte Chance?

Es gibt drei Standard-Varianten für diesen Wettmarkt:

1X: Heimsieg oder ein Unentschieden - Du gewinnst deine Wette, wenn das Heimteam nicht verliert.

- Du gewinnst deine Wette, wenn das Heimteam nicht verliert. X2: Unentschieden oder den Auswärtssieg - Du gewinnst,wenn das Auswärtsteam nicht verliert.

- Du gewinnst,wenn das Auswärtsteam nicht verliert. 12: Eines der beiden Teams gewinnt - Du gewinnst deine Wette, wenn eines der beiden Teams gewinnt (kein Unentschieden).

Ein Praxisbeispiel

Angenommen, Team A spielt gegen Team B. Du denkst, dass Team A zu Hause sehr stabil ist, bist dir aber nicht sicher, ob es für einen Sieg reicht. Hier ist die 1X-Wette die perfekte Wahl.

Die Gewinnübersicht:

Spielergebnis Tipp 1X Tipp X2 Tipp 12 Team A gewinnt ✔️ Gewonnen ❌ Verloren ✔️ Gewonnen Unentschieden ✔️ Gewonnen ✔️ Gewonnen ❌ Verloren Team B gewinnt ❌ Verloren ✔️ Gewonnen ✔️ Gewonnen

Experten-Tipps für die Doppelte Chance

Obwohl die Doppelte Chance mehr Sicherheit bietet, solltest du strategisch vorgehen:

📊Statistiken prüfen: Schau dir die Remis-Quote der Teams an. Manche Mannschaften sind „Remis-Könige“, bei denen sich eine Absicherung über das X fast immer lohnt. 📈Quoten-Check: Da das Risiko geringer ist, sind auch die Quoten niedriger als bei einer Solo-Siegwette. Nutze die Doppelte Chance daher gerne als „Bank“ in einer Kombiwette, um die Gesamtquote sicher zu pushen. 🤕Verletzungen im Blick: Fällt der Top-Stürmer eines Favoriten kurzfristig aus? Dann ist die Doppelte Chance gegen den Favoriten (z.B. X2) oft ein guter Value-Tipp. 🛡️Außenseiter-Strategie: Wenn du glaubst, dass ein Underdog eine Überraschung schaffen könnte, ist die Doppelte Chance ideal. Du gewinnst auch dann, wenn der Außenseiter „nur“ ein Unentschieden erkämpft.

Fazit: Die Doppelte Chance ist ideal für Tipper, die auf Sicherheit setzen. Wer langfristig erfolgreich sein will und dafür niedrigere Quoten akzeptiert, sollte diese Wettart nutzen.

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