In diesem Guide erklären wir dir, wie diese Wettart funktioniert, warum die Quoten so attraktiv sind und wie du die besten Kandidaten für einen „Clean Sheet“ (ein Spiel ohne Gegentor) findest.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was ist eine „Sieg zu Null“-Wette?

Bei dieser Wettart müssen zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, damit dein Wettschein gewinnt:

Sieg : Die von dir gewählte Mannschaft muss das Spiel gewinnen.

: Die von dir gewählte Mannschaft muss das Spiel gewinnen. Kein Gegentor: Die gegnerische Mannschaft darf im gesamten Spiel keinen einzigen Treffer erzielen.

Das bedeutet, nur Ergebnisse wie 1:0, 2:0, 3:0 usw. führen zum Erfolg. Wenn dein Team 2:1 gewinnt, ist die Wette verloren, da die Bedingung „zu Null“ nicht erfüllt wurde.

Wie funktioniert die Wette in der Praxis?

Die Buchmacher bieten für den „Sieg zu Null“ deutlich höhere Quoten an als für eine einfache Siegwette, da das Risiko eines plötzlichen Gegentreffers (z. B. durch einen Elfmeter oder einen Standard) immer mitschwingt.

Beispiel für eine „Sieg zu Null“-Wette:

Nehmen wir an, der FC Bayern München spielt gegen einen Aufsteiger wie Preußen Münster. Ein einfacher Heimsieg bietet kaum Value. Du setzt stattdessen auf „Bayern gewinnt zu Null“.

Spiel Option Quote Ergebnis Resultat Bayern vs. Münster Sieg zu Null (Bayern) 2.50 2:0 ✔️ Gewonnen Bayern vs. Münster Sieg zu Null (Bayern) 2.50 4:1 ❌ Verloren

In diesem Beispiel erzielst du mit einem 2:0 einen attraktiven Gewinn. Beim 4:1 gewinnt Bayern zwar deutlich, aber da sie ein Gegentor kassiert haben, ist die Wette verloren.

Die Vorteile dieser Wettart

Quoten-Boost : Verwandelt eine niedrige Favoriten-Quote in einen lukrativen Tipp.

: Verwandelt eine niedrige Favoriten-Quote in einen lukrativen Tipp. Belohnung für Expertenwissen : Wer Teams mit einer extrem disziplinierten Abwehr identifiziert, findet hier oft hohen Value.

: Wer Teams mit einer extrem disziplinierten Abwehr identifiziert, findet hier oft hohen Value. Strategischer Fokus: Es geht nicht nur um Spektakel, sondern um die taktische Reife einer Mannschaft.

Unsere Tipps für deine „Sieg zu Null“-Wetten

Damit deine Wette nicht durch einen Ehrentreffer in der Nachspielzeit platzt, solltest du diese Faktoren prüfen:

Defensive Form: Achte auf die Anzahl der „Clean Sheets“ in den letzten Wochen. Eine eingespielte Viererkette ist Gold wert. Offensivschwäche des Gegners: Analysiere den Gegner. Hat dieser Probleme beim Torabschluss oder fehlen dort die wichtigsten Stürmer? Heimvorteil: Viele Mannschaften verteidigen vor eigenem Publikum deutlich konzentrierter und kassieren weniger Gegentore. Spielstil: Teams, die auf Ballbesitz und Kontrolle setzen (wie Leverkusen oder ManCity), lassen oft kaum gegnerische Chancen zu – ideale Kandidaten für diese Wette. Wetter & Platz: Ein schwerer, nasser Boden macht das Toreschießen oft schwieriger, was eine stabile Defensive zusätzlich begünstigt.

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