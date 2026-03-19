Aber was genau verbirgt sich dahinter und wie kannst du dieses Konzept nutzen, um deine langfristige Erfolgsbilanz zu verbessern?

In diesem Artikel bringen wir Licht in das Dunkel der Value Bets, erklären die Funktionsweise und geben dir praktische Tipps für deine nächste Tippabgabe.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was ist eigentlich eine Value Bet?

Eine Value Bet (deutsch: „Wert-Wette“) liegt vor, wenn die tatsächliche Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses höher ist, als es die Quote des Buchmachers vermuten lässt.

Einfach ausgedrückt: Du bist der Meinung, dass der Buchmacher die Chance für einen bestimmten Spielausgang zu niedrig eingeschätzt und die Quote deshalb zu hoch angesetzt hat. Dank deines Fachwissens über eine bestimmte Liga oder ein Team erkennst du diese „Fehlbewertung“.

Reale Wahrscheinlichkeit: Deine persönliche Einschätzung, wie wahrscheinlich ein Ergebnis basierend auf Fakten ist.

Deine persönliche Einschätzung, wie wahrscheinlich ein Ergebnis basierend auf Fakten ist. Buchmacher-Quote: Die vom Wettanbieter berechnete Wahrscheinlichkeit (inklusive deren Gewinnmarge).

Wie berechnet man eine Value Bet?

Um den Wert einer Wette zu bestimmen, braucht es ein wenig Mathematik. Aber keine Sorge, das Prinzip ist logisch und lässt sich in zwei Schritten anwenden:

Eigene Wahrscheinlichkeit schätzen: Analysiere Statistiken, die aktuelle Form, Heimvorteil, Wetter und Personalien, um einen Prozentwert für das Ereignis festzulegen. Den „Value“ berechnen: Nutze die folgende Formel, um zu prüfen, ob es sich um eine Value Bet handelt:

Wert = Eigene Wahrscheinlichkeit in % x Quote des Buchmachers

Ist das Ergebnis größer als 1,0, spricht man von einer Value Bet. Je höher der Wert über 1,0 liegt, desto größer ist der „Value“.

Praxisbeispiel: Value Bet

Stellen wir uns ein Spiel zwischen Team A und Team B vor. Du bist Fußball-Experte und hast Team A genau beobachtet. Da das Team in Topform ist und unbedingt gewinnen muss, schätzt du die Siegchance auf 60 %. Der Buchmacher bietet dir für diesen Sieg eine Quote von 2,20 an.

Deine Wahrscheinlichkeit: 60 % (0,60)

60 % (0,60) Quote des Buchmachers: 2,20

2,20 Berechnung: $0,60 \times 2,20 = 1,32$

Da der Wert 1,32 (also deutlich über 1,0) beträgt, hast du eine erstklassige Value Bet identifiziert.

Team Geschätzte Wahrscheinlichkeit Buchmacher-Quote Value-Faktor Team A 60% 2.20 1,32 (Top Value!)

Unsere Tipps zur Identifizierung von Value Bets

Value Bets zu finden, erfordert Disziplin und eine tiefe Analyse. Vermeide es, auf Wettbewerbe zu wetten, bei denen du nur über Halbwissen verfügst.

💻 Information ist alles: Analysiere nicht nur Ergebnisse, sondern auch Spieldaten (z. B. Expected Goals), Ausfälle und die aktuelle Stimmung im Kader.

Analysiere nicht nur Ergebnisse, sondern auch Spieldaten (z. B. Expected Goals), Ausfälle und die aktuelle Stimmung im Kader. 📊 Quotenvergleich nutzen: Die Quoten unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Nutze Vergleichsportale, um die absolut beste Quote für deine Analyse zu finden – schon kleine Unterschiede entscheiden über den Value.

Die Quoten unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Nutze Vergleichsportale, um die absolut beste Quote für deine Analyse zu finden – schon kleine Unterschiede entscheiden über den Value. ⚖️ Disziplin bewahren: Setze nur, wenn du wirklich einen klaren Vorteil gegenüber dem Buchmacher siehst. Wette nicht aus dem Bauch heraus.

Setze nur, wenn du wirklich einen klaren Vorteil gegenüber dem Buchmacher siehst. Wette nicht aus dem Bauch heraus. 📒 Wett-Tagebuch führen: Dokumentiere deine Analysen und Ergebnisse. So siehst du langfristig, ob deine Einschätzungen der Wahrscheinlichkeiten präziser werden.

Mit der richtigen Strategie und einem kühlen Kopf kannst du durch Value Bets den entscheidenden Vorteil gegenüber den Wettanbietern erlangen.

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