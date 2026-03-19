Viele Profi-Tipper setzen auf Asian Handicap, da diese Wettart starke und schwache Teams ausgleicht und das Risiko senkt.

In diesem Artikel erklären wir dir das Konzept des Asian Handicaps, wie es das klassische Unentschieden eliminiert und warum diese Wettart oft profitabler ist als Standard-Wetten.

Was ist ein Asian Handicap?

Das Asian Handicap ist eine spezielle Form der Handicap-Wette, die darauf abzielt, das Unentschieden als mögliches Ergebnis auszuschließen. Im Gegensatz zur klassischen Drei-Weg-Wette (1X2) gibt es hier nur zwei mögliche Ausgänge. Ein Team erhält einen fiktiven Vorsprung oder Rückstand in Form von Toren.

Kein Unentschieden: Durch halbe Tore (z. B. +0.5) wird ein Remis unmöglich. Bei ganzen Toren (z. B. -1) erhältst du bei einem Unentschieden (nach Handicap) deinen Einsatz zurück.

Durch halbe Tore (z. B. +0.5) wird ein Remis unmöglich. Bei ganzen Toren (z. B. -1) erhältst du bei einem Unentschieden (nach Handicap) deinen Einsatz zurück. Mehr Flexibilität: Es gibt mehr Wett-Optionen als beim europäischen Handicap. So kannst du deine Tipps besser absichern.

Wie funktioniert das Asian Handicap?

Beim Asian Handicap werden entweder ganze Tore oder halbe Tore (und sogar Viertel-Tore) vergeben. Hier sind die gängigsten Varianten:

Ganzes Handicap (z. B. -1): Gewinnt dein Team mit zwei Toren Vorsprung, hast du gewonnen. Bei genau einem Tor Unterschied bekommst du dein Geld zurück (Cashback). Halbes Handicap (z. B. -0.5): Dies entspricht faktisch einer klassischen Siegwette. Das Team muss gewinnen, damit die Wette aufgeht. Bei einem Unentschieden verlierst du.

Die Ergebnisse im Überblick:

Handicap-Typ Ergebnis des Teams Resultat der Wette -1 Sieg mit 2+ Toren ✔️ Gewonnen -1 Sieg mit genau 1 Tor 💰 Einsatz zurück (Push) -1 Remis oder Niederlage ❌ Verloren +1 Sieg oder Remis ✔️ Gewonnen +1 Niederlage mit 1 Tor 💰 Einsatz zurück (Push)

Ein Praxisbeispiel

Stellen wir uns ein Spiel zwischen Team A und Team B vor: Du wählst ein Asian Handicap -1 auf Team A.

✔️ Wenn Team A mit 2:0, 3:1 oder höher gewinnt: Dein Tipp ist gewonnen.

gewinnt: Dein Tipp ist gewonnen. 💰 Wenn Team A mit 1:0 oder 2:1 gewinnt: Die Wette wird annulliert und du erhältst deinen Einsatz zurück.

gewinnt: Die Wette wird annulliert und du erhältst deinen Einsatz zurück. ❌ Bei einem Remis oder einer Niederlage: Die Wette ist verloren.

Kurz gesagt: Das Asian Handicap ist gut, wenn du dich gegen einen späten Ausgleich absichern willst (bei ganzen Handicaps) oder bessere Quoten auf Favoriten haben möchtest.

Tipps für deine Asian Handicap Wetten

Diese Wettart erfordert eine präzise Analyse der Tordifferenzen:

Tordifferenz-Analyse : Schaue nicht nur, ob ein Team gewinnt, sondern wie hoch. Ist der Favorit dafür bekannt, nach einer Führung das Ergebnis nur zu verwalten oder spielen sie auf Kantersieg?

: Schaue nicht nur, ob ein Team gewinnt, sondern wie hoch. Ist der Favorit dafür bekannt, nach einer Führung das Ergebnis nur zu verwalten oder spielen sie auf Kantersieg? Live-Wetten nutzen : Asian Handicaps sind ideal für Live-Wetten, wenn ein Favorit früh zurückliegt. Die Quoten für ein AHC 0 oder AHC -0.5 steigen dann massiv an.

: Asian Handicaps sind ideal für Live-Wetten, wenn ein Favorit früh zurückliegt. Die Quoten für ein AHC 0 oder AHC -0.5 steigen dann massiv an. Bankroll-Management: Da du bei vielen AHC-Varianten deinen Einsatz bei einem Unentschieden zurück erhältst, kannst du hier oft etwas offensiver agieren.

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