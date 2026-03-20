In der Welt der Sportwetten beschreibt der Begriff „hohe Quote“ Tipps auf Ereignisse, die statistisch gesehen eher unwahrscheinlich sind, aber im Erfolgsfall viel Gewinn versprechen. Das ist die perfekte Option für Tipper, die den Nervenkitzel suchen und auf die große Überraschung hoffen.

Wir erklären dir das Konzept, die Funktionsweise und wie du deine Erfolgsaussichten bei riskanten Tipps verbessern kannst.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was ist eine „hohe Quote“?

Von einer hohen Quote spricht man in der Regel ab einem Wert von 3.00 oder höher. Das bedeutet, dass der Buchmacher die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Ereignisses als gering einschätzt. Aber genau hier liegt deine Chance: Fußball ist unberechenbar und Favoriten verlieren öfter als gedacht. Ein Außenseitersieg kann deinen Einsatz vervielfachen.

Wie funktionieren Wetten auf hohe Quoten?

Der Ablauf ist wie bei jeder anderen Wette. Du suchst nach hohen Quoten, bei denen die Gewinnchance besser ist als die Quote vermuten lässt.

Event-Auswahl: Suche nach Spielen, bei denen der Favorit verwundbar scheint (z. B. durch Rotation, Müdigkeit nach der Champions League oder Verletzungen). Quoten-Analyse: Buchmacher setzen hohe Quoten bei unwahrscheinlichen Szenarien an. Je höher die Zahl, desto größer das Risiko – aber eben auch die Belohnung. Einsatz platzieren: Berechne deinen potenziellen Gewinn einfach durch die Formel: Einsatz x Quote.

Ein Praxisbeispiel

Stellen wir uns ein Bundesligaspiel zwischen einem Top-Team (Tabellenführer) und einem abstiegsbedrohten Außenseiter vor:

Team Quote Einsatz Möglicher Gewinn Team A (Favorit) 1.50 10€ 15€ Team B (Außenseiter) 5.00 10€ 50€

Wie du siehst, bringt der Erfolg des Außenseiters bei gleichem Einsatz einen deutlich höheren Ertrag. Um solche Tipps erfolgreich zu spielen, ist jedoch gründliche Analyse nötig.

Unsere Tipps für Wetten auf hohe Quoten

Das Wetten auf Außenseiter erfordert Disziplin und eine kluge Strategie, um das Risiko zu kontrollieren:

🔍Gründliche Recherche: Warum ist die Quote so hoch? Gibt es beim Favoriten interne Probleme, eine Sperre des Top-Stürmers oder unterschätzt das Team den Gegner? ⚖️Diversifikation: Setze niemals alles auf eine Karte. Verteile dein Budget auf mehrere Wetten mit hoher Quote. Schon ein einziger Treffer kann die Verluste der anderen Tipps ausgleichen. 💰Bankroll-Management: Investiere nur einen kleinen Teil deines Kapitals (z. B. 1–2 %) in solche Hochrisiko-Wetten. So bleibst du auch bei einer Pechsträhne im Spiel. 🔔News-Check: Folge Sportnachrichten bis zum Anpfiff. Eine plötzliche Krankheitswelle beim Favoriten kann einen Außenseitertipp von „unwahrscheinlich“ zu einem „Geheimtipp“ machen.

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