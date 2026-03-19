Doch Vorsicht: Wo hohe Gewinnchancen locken, ist auch das Risiko höher. In diesem Artikel erklären wir dir genau, wie Kombiwetten funktionieren, wie die Gesamtquote berechnet wird und mit welchen Strategien du das Risiko bei deinen Multi-Tipps minimieren kannst.

⚽ Das kleine Wett-Lexikon

Was ist eine Kombiwette?

Eine Kombiwette (auch Akkumulator oder Multi-Wette genannt) fasst mehrere Einzeltipps zu einer einzigen Wette zusammen.

Der entscheidende Punkt: Damit dein Wettschein gewinnt, müssen alle enthaltenen Tipps korrekt sein. Sobald auch nur ein einziges Spiel auf deinem Wettschein falsch ist, ist die gesamte Kombiwette verloren.

Der Reiz liegt darin, dass die Quoten der einzelnen Spiele miteinander multipliziert werden, was zu einer weitaus höheren Gesamtquote führt als bei Einzelwetten.

Wie wird eine Kombiwette berechnet?

Das Prinzip ist einfach:

Spiele auswählen: Suche dir verschiedene Spiele aus (z. B. aus der Bundesliga, Premier League und Champions League). Quoten multiplizieren: Die Quoten deiner Tipps werden automatisch multipliziert. Einsatz festlegen: Dein Einsatz wird mit der neuen Gesamtquote multipliziert.

Beispiel für die Berechnung:

Spielauswahl Einzelquote Spiel 1 1.50 Spiel 2 2.00 Spiel 3 1.80

Gesamtquote : 1,50 x 2,00 x 1,80 = 5,40

: 1,50 x 2,00 x 1,80 = 5,40 Möglicher Gewinn: Bei 10 € Einsatz erhältst du im Erfolgsfall 54 €.

Ein konkretes Praxisbeispiel

Nehmen wir drei Top-Spiele der Champions League:

⚽ Spiel 1: Paris Saint-Germain vs. Manchester City – Tipp 1 (Quote 2.10)

⚽ Spiel 2: Real Madrid vs. Chelsea – Tipp X (Quote 3.00)

⚽ Spiel 3: Bayern München vs. Liverpool – Tipp 1 (Quote 1.75)

✔️ Gesamtquote: 2,10 x 3,00 x 1,75 = 11,02

💰 Einsatz: 10 €

💸 Möglicher Gewinn: 110,20 €

Unsere Tipps für erfolgreiche Kombiwetten

Kombiwetten machen Spaß, erfordern aber mehr Disziplin als Einzelwetten. Hier sind unsere Experten-Tipps:

Weniger ist mehr: Es ist verlockend, zehn Spiele zu kombinieren, um eine Traumquote zu erreichen. Doch das Risiko steigt exponentiell. Beschränke dich im Idealfall auf 3 bis 4 Auswahlen. Gründliche Analyse: Nur weil die Quote für einen Favoriten (z. B. 1.20) niedrig ist, ist der Sieg nicht garantiert. Analysiere jedes Spiel der Kombi so gründlich wie eine Einzelwette. Ligen mischen: Setze auf Wettbewerbe, in denen du dich auskennst. Es ist oft klüger, Top-Teams aus verschiedenen Ligen zu kombinieren, als drei unsichere Spiele aus derselben Liga zu wählen. Kombi-Bonus nutzen: Viele deutsche Wettanbieter bieten einen „Kombi-Boost“ an. Dabei wird dein Gewinn um einen gewissen Prozentsatz (z. B. 5 % oder 10 %) erhöht, wenn du eine bestimmte Anzahl an Spielen kombinierst.

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