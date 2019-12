Zidane, sobre el Clásico: “É a La Liga quem define os horários e nós respeitamos”

Técnico do Real Madrid prefere não atribuir desculpas para a partida contra o Barcelona

Zinedine Zidane, treinador do , mostrou ser neutro acerca do horário do clássico da próxima quarta-feira (18), contra o . Em entrevista coletiva realizada neste sábado (14), o treinador preferiu não se estender sobre o assuntos.

Questionado a respeito do início do jogo, às 20h do horário local (16h de Brasília), Zidane disse: “É a quem define os horários e nós respeitamos. Não podemos fazer nada. Eu não faço o calendário. É assim, não podemos mudar isso”.

Vale lembrar que o duelo entre Real Madrid e Barcelona inicialmente seria disputada no último dia 26 de outubro, mas o presidente de La Liga, Javier Tebas, decidiu adiar o jogo alegando falta de segurança por conta de problemas políticos na Catalunha. A versão, no entanto, foi desmentida pela polícia local.

Tebas, por sua vez, ameaçou trocar o horário do clássico para às 13h do horário local (9h de Brasília). A mudança privilegiaria o mercado asiático. O Barça, então, tomou a frente sobre a modificação, a qual seguiu adiante em partes.