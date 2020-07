Sete fatos que indicam que Militão pode, sim, ser o futuro do Real Madrid

Elogiado por Zidane e com mais chances após retomada de La Liga, zagueiro brasileiro será titular contra o Bilbao

Depois de ser reserva de luxo do na primeira parte da temporada, o brasileiro Éder Militão vem tendo indícios de que pode sonhar com uma vida longa no Santiago Bernabéu.

Após entrar durante três das seis partidas disputadas depois da retomada do futebol na , o defensor mais caro da história dos merengues (deixou o por 50 milhões de euros há pouco mais de um ano) foi elogiado pelo técnico Zinedine Zidane neste sábado e vai ser titular na partida deste domingo, contra o , no San Mamés, pela 34ª rodada de .

Veja abaixo sete fatos que mostram que Militão pode ser o futuro do Real:

Fato 1: o próprio Zidane disse isso

O técnico francês avaliou o jogador de 22 anos positivamente ao anunciar que ele vai substituir Varane, lesionado, contra o Bilbao. "(Militão) Acaba de chegar e está trabalhando para chegar ao nível de Rafa (Varane) e Sergio (Ramos). Vai jogar amanhã (domingo) e me sinto contente com Mili porque é um jogador de presente e de futuro", afirmou.

Fato 2: mais minutos pós quarentena

Militão atuou em três dos seis jogos do Real após a retomada de La Liga. Entrou aos 16 minutos do segundo tempo da partida contra o , aos 15 da etapa final do duelo contra a e aos 33 minutos de jogo no último compromisso, diante do . A titularidade contra o Bilbao é uma chance de ouro para o brasileiro ganhar mais confiança do grupo e da torcida.

Fato 3: Ramos na reta final

Sergio Ramos é ídolo do Real Madrid, titular absoluto, continua marcando até gols decisivos... No entanto, o espanhol já tem 34 anos e não deve manter o ritmo por muito tempo, o que deve abrir espaço para o brasileiro. O contrato de Ramos com a equipe merengue, aliás, é válido apenas até junho de 2021, e as conversas sobre uma renovação, segundo a imprensa local, ficaram para depois desta temporada.

Fato 4: sombra para Varane

Militão ainda pode se firmar como uma sombra para Varane, que é mais jovem que o espanhol (27 anos) e tem contrato até o fim da temporada 2021/2022. O francês também vez ou outra aparece em rumores de transferência na imprensa europeia - o seria o novo interessado. Se aproveitar bem as chances, o brasileiro poderia substituir Varane à altura em caso de uma eventual transferência.

Fato 5: nos planos da diretoria

De acordo com a imprensa espanhola, Militão entrou na mira do de José Mourinho antes da paralisação do futebol pela pandemia do novo coronavírus, mas os merengues descartaram a saída. O jogador brasileiro tem a mesma vontade: ficar muitos anos no Real, com quem tem contrato longo - até 2025.

Fato 6: a versatilidade

Como ressaltamos acima, Ramos e Varane formam uma dupla de zaga de respeito e, ao menos neste momento, é difícil barrá-los. Mas Militão tem a vantagem de atuar também como lateral direito, mais um fator que lhe pode render mais chances com a camisa blanca na reta final desta temporada e nos próximos anos.

Fato 7: em alta com Tite

Por último, vale lembrar que Militão também vinha sendo convocado pela seleção brasileira mesmo com poucos minutos no Real e foi citado por Tite como um dos jogadores que se destacaram nos amistosos após a conquista da no ano passado. O bom rendimento, é claro, também interessa aos merengues, que veem um ganho de confiança e uma valorização do jovem defensor.